Renault Austral, eficiència híbrida amb tot el confort
Renault ha posat al dia l’Austral, adoptant el nou llenguatge de disseny de la marca. El nou aspecte del capó, dels para-xocs i de la calandra transmet un caràcter fort similar al de Rafale i al nou Espace. La part posterior, la part superior i central de la contraporta es beneficien d’una fisonomia més elegant.
Distingeix l’Austral una firma lluminosa diürna i nocturna renovada gràcies a les noves òptiques davanteres i posteriors i als llums de dia (DRL) en forma de mig rombe. Els fars estan equipats de sèrie amb tecnologia LED Adaptive Vision.
L’ambient a bord reflecteix l’elegància del nou estil exterior amb nous seients davanters i noves tapisseries. A banda de la seua estètica afavoridora, els nous seients davanters també ofereixen una millor subjecció lateral i suport per a les espatlles. La banqueta posterior lliscant en 16 cm, reclinable i abatible, permet ajustar la capacitat de càrrega segons les necessitats. D’altra banda, allotjar paquets és més fàcil gràcies a l’obertura del maleter elèctric. El volum de càrrega varia en funció de la motorització: amb el mild hybrid de 160 CV varia de 555 litres a 1.761 litres.
Sigui en versió mild hybrid de 160 CV o full hybrid E-Tech de 200 CV, els motors s’acoblen a caixes de canvis automàtiques que li permeten oferir una de les millors relacions potència/consum/confort del mercat. Gràcies als ràpids canvis de marxa i a la seua gestió intel·ligent, la caixa automàtica ofereix acceleracions de 0 a 100 km/h en 8,4 segons i una excel·lent recuperació de 5,6 segons de 80 a 120 km/h.
Tot això reforçat amb el 4Control Advanced, els ajustaments multisense i els 32 ajuts a la conducció d’última generació, que contribueixen a oferir el màxim nivell de confort de conducció i seguretat a bord. El model estarà disponible en tres acabats: evolution, techno i esprit Alpine.
Connectivitat. El sistema multimèdia OpenR Link amb Google integrat ofereix el millor dels serveis i aplicacions de Google, incloent la navegació Google Maps, l’assistent de veu Google Assistant i Google Play amb més de 50 aplicacions.
My Safety Switch. Situat a l’esquerra del volant, aquest botó permet al conductor activar les seues preferències d’ajustament en cinc ADAS alhora amb una sola operació. Aquestes opcions es realitzen a través del menú de la pantalla multimèdia.