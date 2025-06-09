Toyota completa la gamma GR Supra amb totes les seues versions
El Toyota GR Supra desplega a Espanya tota la gamma al complet, amb tres acabats: A90 Finale Edition, Lightweight Evo i Performance.
Com a joia de la corona, l’A90 Final Edition, que millora el rendiment del motor, l’aerodinàmica, la rigidesa de la carrosseria i la suspensió. Hi contribueix una configuració de 3.0 litres amb turbocompressor i caixa de canvis manual de sis velocitats, que brinda als conductors una barreja de potència, agilitat i precisió al volant. Amb una potència que s’incrementa fins als 441 CV, és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en 4,3 segons, amb una velocitat punta de 275 km/h, insòlita en un GR Supra.
En matèria de disseny, exhibeix detalls que reforcen la seua singularitat, com l’aleró, les aletes o l’splitter o flag frontal central de fibra de carboni, inspirat en la competició.
Val a remarcar l’escapament Akrapovic en titani, que produeix un so de motor més potent. I equipa pneumàtics Michelin Pilot Sport Cup2, que són 10 mil·límetres més amples que els altres acabats. Seients en Alcantára, passos de portes exclusius en fibra de carboni emfatitzen la seua exclusivitat.
Per la seua part, el Lightweight Evo eleva l’experiència al volant. Així, s’ha disposat una posada a punt específica de l’electrònica de control de la suspensió variable, així com del diferencial de lliscament limitat, que contribueixen a millorar la tracció i reduir el subgir en els revolts. A més, optimitza la direcció assistida oferint una sensació més directa i precisa i s’ha aconseguit una major sensació d’integració de la suspensió i bastidor.
A l’exterior, sobresurten les noves llantes d’alumini de 19 polzades. I a l’interior, els seients esportius en Alcántara amb logo o l’equip d’àudio amb 10 altaveus i carregador sense fil de l’smartphone.
El tercer en discòrdia, el Performance, suposa la tornada a la motorització 3.0, associada a una caixa de canvis automàtica de 8 velocitats.
En frens, incorpora les pinces davanteres de quatre pistons i posteriors d’un pistó. A bord, destaca la regulació elèctrica dels seients en 8 direccions o el Head Up Display d’1,8 polzades, juntament amb l’equip d’àudio JBL proveït de 12 altaveus en el seu interior.
Sortint de l’habitacle, s’aprecien els pneumàtics Michelin Pilot Super Sport, sobre llantes de 19 polzades. A més, els retrovisors exteriors són plegables elèctricament i equipen ajustaments de posició memoritzables. Finalment, els seus fars davanters són multiled i equipen ajustament dinàmic de llums de carretera. La gamma ja està a la venda als concessionaris espanyols.
Colors. La gamma està disponible amb el Blanc Metal·litzat, Negre Metal·litzat, Roig Racing, Blau Portimao i Gris Carboni. Per la seua part, l’A90 Final Edition, del qual es comercialitzaran a Espanya només 10 unitats, llueix un exclusiu to Negre Mat.
Lideratge. Toyota, amb les seues marques Toyota i Lexus, és líder mundial en la comercialització de models electrificats, amb més de 25 milions d’automòbils venuts a tot el món i més de mig milió d’unitats al mercat espanyol.