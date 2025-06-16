Dacia Bigster, una opció híbrida diferent
De la mà del Bigster, Dacia ofereix per primera vegada un motor de 3 cilindres turboalimentat d’1,2 litres, que combina bicarburació gasolina/GLP i hibridació lleugera de 48 V i que es beneficia de l’etiqueta ECO.
El model incorpora tots els elements essencials que esperen els clients del segment C-SUV, fent èmfasi en el confort, la tecnologia i l’habitabilitat, amb una àmplia elecció d’equipaments disponibles segons el nivell d’acabat.
El motor mild hybrid-G 140 pot funcionar indistintament amb gasolina o gas liquat del petroli (GLP) amb un dipòsit per a cada un. Quan funciona en mode GLP, emet de mitjana un 10% menys de CO2 que un motor gasolina no híbrid equivalent.
Ofereix així fins a 1.450 quilòmetres d’autonomia gràcies als seus dos dipòsits que contenen un total de 100 litres de combustible (50 litres de gasolina i 50 litres de GLP). El canvi d’un combustible a l’altre és ràpid, gràcies a un interruptor perfectament integrat al tauler.
Exteriorment, la sensació de robustesa del Bigster es veu accentuada encara més pel frontal molt vertical i massís característic dels SUV.
El disseny del capó, horitzontal i esculpit, ha estat pensat per optimitzar la visió cap a baix del conductor.
En l’habitacle, els dissenyadors s’han centrat en l’essencial: espai, ergonomia i confort. El tauler, molt vertical i alt, augmenta l’espai disponible per als passatgers davanters. Tota la informació relativa a la conducció es recull en el quadre d’instruments digital de 7” o 10” i la informació multimèdia s’ubica a la pantalla tàctil central de 10,1”.
Brinda una de les millors habitabilitats interiors del segment C-SUV, amb capacitat per rebre còmodament a bord cinc persones i el seu equipatge. Destaca amb el millor volum de maleter del seu segment, fins a 702 litres sota la safata.
YouClip. El Bigster afegeix el nou sistema d’accessoris intel·ligent de Dacia. Està equipat de sèrie amb 5 punts de fixació, al tablier, lateral de la consola del passatger, part posterior de la consola central, maleter i interior de la porta del maleter.
Seguretat. Integra de sèrie el sistema avançat de frenada d’emergència, assistent de velocitat amb detecció de senyals, ajuda en l’aparcament posterior, senyal de parada d’emergència, alerta de canvi de carril o assistent de manteniment de carril.