El Land Rover Defender 4x4 es posa al dia

El Control de Creuer Tot Terreny Adaptatiu 1 debuta en aquest model.

La gamma Defender 4x4 és ara més distintiva i està més preparada que mai per a l’aventura, gràcies als acabats millorats i al refinament del disseny i la tecnologia a les carrosseries 90, 110 i 130, inclòs el Defender OCTA.

Les millores inclouen un nou i nítid disseny de fars davanters amb detalls característics i fars antiboira de sèrie, així com llums posteriors anivellats amb lents fumades. Una paleta renovada de colors i acabats exteriors contemporanis es complementa amb detalls augmentats i materials millorats.

A l’interior, una pantalla tàctil més gran, de 13,1 polzades, proporciona un control encara més intuïtiu per a l’infoentreteniment.

Tecnològicament, debuta en la gamma el Control de Creuer Tot Terreny Adaptatiu com a opció en el Defender 1, la qual cosa facilita encara més travessar terrenys difícils amb comoditat.

A més, el Defender 130 ja està disponible amb un compressor d’aire integrat opcional per ajustar fàcilment la pressió dels pneumàtics durant les aventures en diferents terrenys.

