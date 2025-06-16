El Land Rover Defender 4x4 es posa al dia
La gamma Defender 4x4 és ara més distintiva i està més preparada que mai per a l’aventura, gràcies als acabats millorats i al refinament del disseny i la tecnologia a les carrosseries 90, 110 i 130, inclòs el Defender OCTA.
Les millores inclouen un nou i nítid disseny de fars davanters amb detalls característics i fars antiboira de sèrie, així com llums posteriors anivellats amb lents fumades. Una paleta renovada de colors i acabats exteriors contemporanis es complementa amb detalls augmentats i materials millorats.
A l’interior, una pantalla tàctil més gran, de 13,1 polzades, proporciona un control encara més intuïtiu per a l’infoentreteniment.
Tecnològicament, debuta en la gamma el Control de Creuer Tot Terreny Adaptatiu com a opció en el Defender 1, la qual cosa facilita encara més travessar terrenys difícils amb comoditat.
A més, el Defender 130 ja està disponible amb un compressor d’aire integrat opcional per ajustar fàcilment la pressió dels pneumàtics durant les aventures en diferents terrenys.