La quota del cotxe elèctric podria arribar al 40% el 2030

Hio afirma un informe divulgat per l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), que apunta els principals factors que podrien afectar aquestes projeccions.

La quota global del vehicle elèctric podria arribar al 40% el 2030, segons un informe divulgat per l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), que ha advertit de riscos sobre aquesta perspectiva mundial. En concret, l’AIE ha apuntat a la contracció del comerç, el menor creixement global i la caiguda del preu dels combustibles fòssils com els principals factors que podrien afectar aquestes projeccions per al parc mòbil de vehicles elèctrics.

