La quota del cotxe elèctric podria arribar al 40% el 2030
La quota global del vehicle elèctric podria arribar al 40% el 2030, segons un informe divulgat per l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), que ha advertit de riscos sobre aquesta perspectiva mundial. En concret, l’AIE ha apuntat a la contracció del comerç, el menor creixement global i la caiguda del preu dels combustibles fòssils com els principals factors que podrien afectar aquestes projeccions per al parc mòbil de vehicles elèctrics.