Cupra actualitza els Formentor i León amb més equipaments

Els fars Matrix LED Ultra ofereixen una il·luminació dinàmica per no enlluernar.

Cupra actualitza els seus models Formentor, León i León Sportstourer, combinant un disseny atrevit amb tecnologia intel·ligent i d’avantguarda. Les últimes novetats inclouen l’avançada il·luminació Matrix LED Ultra, una ajuda més significativa en la conducció gràcies a l’assistent de trànsit creuat davanter i el nou color de carrosseria Dark Void.

L’exterior millora amb la introducció dels fars Matrix LED Ultra. Les animacions de benvinguda i comiat projectades davant del vehicle creen una experiència visual única. Els nous grups òptics davanters de Cupra incorporen 25.000 píxels que ofereixen avantatges addicionals: la posició de llums llargs realitza ombres dinàmiques en temps real sobre els vehicles precedents i que circulen de cara per no enlluernar, així com il·luminar possibles riscos trobats a les cunetes, i regular la intensitat projectada sobre els senyals de circulació per evitar que el reflector enlluerni.

Així mateix, la llum d’encreuament dinàmica afina la definició del carril, fent que la conducció nocturna sigui més segura i precisa.

La seguretat també augmenta amb la incorporació de l’assistent de trànsit creuat davanter. Mitjançant sensors de radar, aquest sistema detecta els vehicles que es creuaran en la trajectòria del cotxe a baixa velocitat i avisa el conductor visualment i acústicament quan circula a velocitats de fins a 30 km/h. En cas necessari, pot aplicar una frenada d’emergència per sota de 10 km/h.