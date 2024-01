Aragonès descarta comicis i prioritza els pressupostos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar ahir avançar eleccions a Catalunya i va situar com a prioritat l’aprovació dels nous pressupostos. “Les eleccions seran quan toquin, el febrer del 2025”, va dir, abans d’insistir que pretén esgotar la legislatura. “No teníem una legislatura completada des de fa gairebé quinze anys”, va afirmar en una entrevista a Catalunya Ràdio. Respecte als comptes de la Generalitat, Aragonès es va mostrar convençut que podran aprovar els pressupostos d’aquest any, com va dir que la seua administració ha fet “cada any”, i va subratllar que el Govern està “treballant molt intensament amb els grups” per tancar un acord polític.

Les declaracions d’Aragonès arriben després que ERC l’hagi avalat aquest cap de setmana com a candidat per a les pròximes eleccions catalanes. “Les decisions internes les prenem nosaltres, ni de bon tros l’Estat o alguns aparells de l’Estat jugant amb els calendaris de l’aplicació de la llei d’amnistia”, va concloure.Per la seua part, el líder del PSC, Salvador Illa, va assegurar que no té “cap inconvenient” en el fet que Aragonès vulgui esgotar la legislatura, si bé el va instar a fer “passos” per pactar els pressupostos catalans. “Volem que hi hagi pressupostos, però depèn que ERC i Aragonès facin el que han de fer”, va remarcar en una entrevista a TV3. El socialista va afirmar que s’han intensificat els contactes amb els republicans, encara que va recalcar que no començaran a negociar si ERC no compleix els acords pressupostaris del 2023. Després d’avisar que està en joc la “credibilitat” d’Aragonès, va insistir que només es parlarà de negociació quan hi hagi “avanços clars” en el compliment dels acords.

Fa més d’una dècada que els successius governs de la Generalitat no esgoten la legislatura

Per la seua part, el portaveu dels comuns, Joan Mena, va reclamar al president que “acceleri” la negociació dels pressupostos, i va recordar que la seua formació té com a línia roja l’impuls del projecte del Hard Rock i l’ampliació de l’aeroport del Prat.