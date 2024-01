Israel ofereix a Hamas dos mesos de treva si allibera tots els ostatges

Israel ha ofert a Hamas dos mesos de treva a canvi de l’alliberament de tots els ostatges (uns 130 segueixen en mans de Hamas) i de l’alliberament de presos palestins en un procés que s’efectuaria en fases, segons va informar ahir a la nit el portal nord-americà Axios. L’oferta va ser traslladada a Hamas a través dels mediadors de Qatar i Egipte, segons dos fonts israelianes citades pel mateix portal. Inclou la retirada de les forces militars israelianes dels principals centres de població gazians i la tornada dels desplaçats al nord de l’enclavament palestí.

La primera fase inclou l’alliberament de totes les dones, homes de més de seixanta anys i malalts crítics. En les fases següents serien alliberats progressivament totes les militars, els homes de menys de seixanta anys que no són militars i finalment tots els militars i els cadàvers que retenen les milícies palestines. Israel i Hamas hauran d’acordar en cada fase quants presos palestins serien alliberats i posteriorment es negociarien els seus noms, encara que subratlla que en cap cas no s’alliberaria la totalitat dels 6.000 palestins que estan empresonats a Israel.

Les fonts consultades han destacat que Israel està disposat a alliberar un nombre important de presos per aconseguir aquest acord i que si s’aplica en la seua totalitat, les operacions militars a Gaza seran de molt menor abast i intensitat després del final de la treva. D’altra banda, l’Alt Representant de la Unió Europa per a la Política Exterior, Josep Borrell, va reclamar ahir que els Vint-i-set s’enfoquin en la solució dels dos Estats com a única sortida possible a la guerra a Gaza, malgrat el rebuig expressat per Israel a implantar aquest marc que defensa la comunitat internacional. Borrell va presentar als ministres d’Exteriors de la Unió Europea un “enfocament integral” sobre la crisi al Pròxim Orient, que inclou una conferència internacional per rellançar la solució de dos Estats. Així mateix, l’alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea va confirmar un principi d’acord per establir una missió militar al mar Roig davant dels atacs a vaixells comercials dels rebels houthis al Iemen.