La Moncloa diu que l'acord sobre la llei d'amnistia blinda tots els fets relacionats amb el procés independentista

El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha afirmat que la llei d'amnistia i les modificacions pactades entre el PSOE, ERC i Junts, blinda els actes del Tsunami Democràtic i els CDR, perquè "la llei fa una amnistia a tots els comportaments relacionats amb el procés independentista". En canvi, segons Bolaños, la norma no afecta altres casos, com podrien ser els de suposada corrupció per part de la família Pujol, perquè "no hi ha res fora del procés que pugui ser amnistiat". "S'amnistien delictes sempre que estiguin relacionats amb el procés", ha dit.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat que les esmenes "tècniques" pactades aquest dimarts entre el PSOE, ERC i Junts "milloren la llei" però mantenen el terrorisme com delicte exclòs de la llei d'amnistia "sempre que suposi una vulneració greu dels Drets Humans".Aquesta és una de les modificacions incloses aquest dimarts a la llei. Un pacte entre les tres formacions, a les que s'ha afegit també Sumar, PNB, Bildu i BNG, han clarificat les excepcions, i on abans posava que no es podien acollir a l'amnistia els condemnats per terrorisme ara estableix que serà així "sempre que, de forma manifesta i amb intenció directa, hagi causat violacions greus de drets humans, en particular les previstes a l'article 2 i 3 del Conveni Europeu dels Drets Humans, i el dret internacional humanitari".

Segons Bolaños, els socialistes han acceptat eliminar del text l'excepció de terrorisme quan hi hagi "sentència ferma", com volien les forces independentistes, i ara el criteri és que no es podrà aplicar l'amnistia si aquests actes "s'adeqüen al que diu el Conveni Europeu de Drets Humans i si és una vulneració greu" dels drets humans. Per tant, segons Bolaños, "els delictes greus" de terrorisme "queden dins de les excepcions de la llei d'amnistia".

A més, segons el ministre de la Presidència, "és important assenyalar que les esmenes que s'han pactat reforcen la funció jurisdiccional dels jutges i magistrats que apliquen la llei i han d'interpretar la llei", ha dit Bolaños. Això, segons Bolaños, ara queda "definitivament clar" a les esmenes que s'han pactat.

Pel que fa a les informacions sobre l'Operació Catalunya, Bolaños ha insistit que els ciutadans "poden estar tranquils" perquè a diferència dels comportaments del govern del PP, l'executiu del PSOE és "digne". "Tot el que va passar és de governs del PP", ha afirmat.