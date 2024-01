Trump vol avalar que no té rival republicà

La majoria dels llocs de votació de les primàries presidencials a New Hampshire van obrir ahir les portes amb tots els ulls posats en la pugna republicana entre Donald Trump i Nikki Haley.

En les primàries republicanes de New Hampshire hi ha en joc només onze delegats dels 2.429 que se citaran a la Convenció Nacional Republicana que nominarà el candidat guanyador a mitjans del mes de juliol a Milwaukee.La llei electoral de l’estat indica que les seues han de ser sempre les primeres primàries del país en cada cicle electoral. Tanmateix, els demòcrates han volgut restar-li importància a New Hampshire, on l’ara president, Joe Biden, va quedar cinquè fa quatre anys. No obstant, l’estat havia convocat igualment l’elecció, en la qual Biden no participa i no compta amb el reconeixement de la formació.En un altre ordre de coses, el Tribunal d’Apel·lacions del Districte de Colúmbia va rebutjar ahir l’intent de l’expresident dels Estats Units Donald Trump que s’aixequi l’ordre mordassa que li prohibeix atacar els testimonis del cas sobre l’assalt al Capitoli. Els onze membres de la cort van descartar per unanimitat reconsiderar una decisió que havien pres al desembre.