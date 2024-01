L'oposició titlla d'electoralista la reforma del Govern d'Aragonès

Els partits de l’oposició van acusar ahir al Parlament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de remodelar el Govern per interessos electorals i per començar a preparar la seua campanya des de l’Executiu. Després que Aragonès nomenés dimarts a Laura Vilagrà com a vicepresidenta del Govern i a Sergi Sabrià com a viceconseller d’Estratègia, el líder del PSC, Salvador Illa, va afirmar que la prioritat d’Aragonès són les eleccions i no el Govern. Va acusar el president d’estar en “mode electoral” i va dir que “haurem de fer alguna hora extra per vetllar perquè el seu Govern no sigui el seu comitè electoral”.

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, va considerar que s’han utilitzat les institucions de forma “partidista”. Va criticar el nomenament de Sabrià i va dir a Aragonès que hauria pogut nomenar un viceconseller per a la sequera o per afrontar els mals resultats de l’informe PISA. També va criticar la “mala gestió i falta de projecte” del Govern, i va plantejar al president una nova cimera per la sequera a Catalunya. Aragonès va demanar “separar el que és la lluita contra la sequera del debat partidista”.Per la seua part, la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va assenyalar que els canvis al Govern arriben dies després que Aragonès hagi estat avalat com a candidat d’ERC a les pròximes eleccions, la qual cosa va titllar d’“inaudit”. “Cada decisió que prengui la prendrà com a candidat o com a president?”, va preguntar, abans d’etzibar al republicà que Catalunya “no necessita un Govern que ja estigui pensant en les eleccions un any abans”.La majoria de grups, a més, van considerar que els canvis no suposaran un tomb en les polítiques de l’Executiu. La CUP va reclamar a Aragonès “no intercanviar cromos amb Madrid” i PP i Vox que convoqui eleccions.Amb tot, Pere Aragonès va tornar a descartar un avançament electoral i va defensar els canvis en el seu gabinet perquè el Govern “treballi fins a l’últim dia”. Va recalcar que el reforç de Vilagrà com a vicepresidenta i el nomenament de Sabrià serviran per negociar amb l’Estat “amb tot el reconeixement institucional”.

El responsable d’Estratègia carrega contra juntaires i PSC

El nou viceconseller d’Estratègia, Sergi Sabrià, va respondre ahir a les crítiques de l’oposició i va defensar els canvis en la composició del Govern. Després que el portaveu de Junts, Josep Rius, titllés dimarts de “retoc cosmètic en clau electoral” el seu nomenament, Sabrià va replicar, en una referència velada als juntaires, que “si em fessin parlar d’operacions cosmètiques, me’n passen pel cap altres, que és el costum de la dreta catalana de canviar-se el nom del partit cada any”. També va afirmar que operació cosmètica li sembla “tenir un governet alternatiu per jugar els caps de setmana”, amb referència als socialistes catalans, i va defensar que el Govern té tot el dret de reforçar-se de la forma que el convingui. Preguntat pels pressupostos catalans, Sabrià es va mostrar convençut que tiraran endavant, encara que sense posar terminis.