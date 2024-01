L’executiva de Junts expulsa la lleidatana Cristina Casol del grup parlamentari després de la denúncia arxivada per assetjament

detail.info.publicated Agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’executiva de Junts ha donat llum verda aquest dilluns a l’expulsió de la diputada per Lleida Cristina Casol després que fos arxivada la seva denúncia per assetjament per raó de sexe, segons ha avançat el diari Ara. Segons fonts presents a la reunió de l’executiva, l’exclusió a proposta de la permanent ha estat aprovada per majoria i amb vuit vots en contra. Un cop rebut l’aval, haurà de ser la direcció del grup parlamentari, encapçalada per Albert Batet, qui executi la decisió. Tal com va explicar l’ACN la setmana passada, Casol no renunciarà a la seva acta i es mantindrà com a diputada no asdscrita l’any que queda de legislatura.