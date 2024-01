El PP eleva l'ofensiva contra la llei d'Amnistia i les cessions de Sánchez

Milers de persones, 45.000 segons la Delegació del Govern i 70.000 segons el Partit Popular, van secundar ahir la concentració convocada pel PP a la plaça d’Espanya de Madrid per protestar contra la llei d’amnistia i les “cessions” de l’executiu de Pedro Sánchez als independentistes. Es tracta de la quarta mobilització des de la tardor passada que convoca la cúpula que lidera Alberto Núñez Feijóo contra aquesta norma, que aprovarà dimarts el ple del Congrés. El president del PP i gairebé tots els seus presidents autonòmics van sortir al carrer per denunciar “el procés destituent” que, segons els populars, ha iniciat el Govern de PSOE i Sumar.

Feijóo va avisar Sánchez que serà castigat a les urnes i el seu Govern tindrà “un final més aviat que tard” perquè “Espanya no es ven” i ha desencadenat una “tempesta de dignitat” a tot el país que “cada dia és més forta”. Al seu entendre, els espanyols no en “passaran ni una” a aquest “Govern nefast que no té vergonya”. El president del PP d’Aragó, Jorge Azcón, va defensar que “s’ha espiat poc” l’independentisme català. “Els que atempten contra els valors constitucionals i lluiten contra Espanya cal espiar-los”, va afirmar.Així mateix, unes 150 persones es van concentrar davant de la seu del PSOE del carrer Ferraz i van mantejar dos ninots de tela que simulaven ser el president del Govern central, Pedro Sánchez, i l’expresident Carles Puigdemont. Amb crits d’“1, 2, 3, penjat pels peus” o “Puigdemont a presó”, els manifestants van utilitzar un llençol blanc per mantejar els dos ninots.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat avui a la Junta Directiva Nacional del partit per analitzar la seua “ofensiva política, jurídica i social” contra la llei d’amnistia, que es preveu aprovar demà en el Ple del Congrés. El PP buscarà dilatar la norma el màxim possible quan es remeti al Senat, on té majoria absoluta.

Sánchez “agraeix” que Junts i ERC “contribueixin a la governabilitat”

El president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar en una entrevista a La Vanguardia que la llei d’amnistia “demostra els principis i els valors” de la Constitució i que aprovar-la “valdrà la pena per a la societat catalana i espanyola”. El cap de l’Executiu es va mostrar convençut que “els indults, la reforma del Codi Penal i l’amnistia són passos en una línia coherent”, si bé va admetre haver “canviat de posició”. Sánchez va dir que “l’esforç per normalitzar la situació a Catalunya fa que la nostra democràcia sigui més forta a l’incorporar Junts o ERC a contribuir de forma constructiva a la governabilitat del país”. També va afirmar que es reunirà “no una vegada, sinó més” amb l’expresident Carles Puigdemont, i amb el president d’ERC, Oriol Junqueras, una vegada aprovada la llei. “És veritat que l’independentisme va utilitzar estratègies reprovables, però crec que això no és terrorisme”, va valorar amb referència a l’última interlocutòria del jutge Manuel García-Castellón. Sánchez va carregar contra Feijóo pel seu “silenci” i va assegurar que el PP “tornaria a fer” l’operació Catalunya. Finalment, va negar que estigués al cas de l’espionatge al president Pere Aragonès amb Pegasus, “com ha de ser”, va afegir.

Abascal diu que la manifestació és només “una estratègia i un míting”

El president de Vox, Santiago Abascal, va criticar que la manifestació d’ahir va ser “una estratègia” dels populars. “No podem recolzar una estratègia del PP que genera confusió”, va lamentar Abascal, que va considerar l’acte com “un míting”. Va afegir que “el que no es pot fer és cridar la gent a manifestar-se els diumenges dient que hi ha un cop a la Constitució”, i dilluns “pactar-ne la reforma”.El líder de Vox va assegurar que està “absolutament d’acord amb els motius de la convocatòria” i va mostrar una “oposició clara al que aquest Govern està fent amb l’amnistia”, que va definir com “un delicte de suborn com una catedral” ja denunciat davant del Tribunal Suprem.

Junts negociarà esmenes “fins al temps de descompte”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, va afirmar ahir que és “imprescindible” aprovar la llei d’amnistia, sobre la qual el seu partit encara “una recta final de negociació molt intensa”, i va qüestionar que Espanya sigui una democràcia consolidada després de citar les últimes informacions sobre l’operació Catalunya. Borràs va assegurar que el seu partit treballarà “fins al temps de descompte” per poder incorporar totes les esmenes “que encara són vives”.Així mateix, la líder de Junts va qüestionar que el Govern hagi fet canvis just en el moment en què Pere Aragonès ha estat elegit candidat d’ERC per a les pròximes eleccions al Parlament. “Sembla que alguns dels eslògans que llancen són més en clau de precampanya electoral”, va lamentar Borràs.

Vilagrà insta el Govern a “donar la cara”

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, va instar el Govern a “donar la cara i mostrar que són capaços de controlar els abusos de part de les forces de l’Estat”.

Belarra augura una “ofensiva salvatge”

La diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, va avisar que en els propers mesos existirà “una ofensiva judicial salvatge a la llei d’amnistia”, que va considerar que serà més gran a la de la llei del només sí és sí.

Boye alerta que la llei “obre una esquerda”

L’advocat de l’expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va alertar que l’actual redacció de la llei d’amnistia obre una esquerda en la qual “caurà molta gent”.

El Congrés estrena pantalles tàctils

El Congrés estrenarà demà un nou sistema de votació amb pantalles tàctils en el debat de la proposició de llei d’amnistia, la votació de la qual requereix el suport de la majoria absoluta de la Cambra (176 vots) al ser una llei orgànica.