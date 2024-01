Els fills de Ruiz-Mateos culpen el seu pare de l'estafa de Nueva Rumasa

La defensa dels sis fills del traspassat empresari José María Ruiz-Mateos va responsabilitzar ahir el pare dels presumptes delictes pels quals s’asseuen al banc dels acusats, i que tenen a veure amb la suposada estafa de 300 milions d’euros en pagarés emesos per Nueva Rumasa entre els anys 2009 i 2011. Durant el torn de qüestions prèvies de la vista oral, la representació dels Ruiz-Mateos, que s’enfronten a 16 anys de presó, va demanar anul·lar gran part de les proves i va assegurar que era el seu pare el que tenia el “domini funcional de les accions” que Anticorrupció “criminalitza”. Fiscalia, tanmateix, afirma que els acusats “havien estat treballant durant anys col·lectivament en l’àmbit de direcció d’un complex entramat societari conegut públicament com a Grupo Nueva Rumasa, denominació i imatge que utilitzaven recurrentment en la seua publicitat a fi de presentar-lo davant de l’opinió pública com un sòlid hòlding empresarial”.

El cas es remunta al 2009, quan l’empresa familiar presidida per José María Ruiz-Mateos presumptament va idear un sistema “piramidal”, a través de l’emissió de pagarés, que li va permetre captar –sense revelar la delicada situació financera del grup– més de 337 milions d’euros, aportats per almenys 4.110 particulars. Segons Fiscalia, l’empresa va deixar sense tornar als inversors un total de 289 milions.