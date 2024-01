El PSOE rebutja les esmenes i dona per fet el 'no' de Junts a la llei d'amnistia

detail.info.publicated ACN

El PSOE ha anunciat el vot en contra de les esmenes de Junts i dona per fet el 'no' de la formació de Puigdemont a la llei d'amnistia. Els socialistes consideren que donar suport a alguna de les propostes de Junts, com la d'eliminar el terrorisme de les exclusions de la llei d'amnistia, hauria fet embarrancar l'amnistia al Tribunal Constitucional, i finalment "no serviria de res". El 'no' de Junts a la votació de la llei no suposaria el punt final de la llei, sinó que implicarà que el text retrocedeixi fins al tràmit parlamentari en comissió. El PSOE espera poder tornar a negociar i portar de nou l'amnistia al ple del Congrés en qüestió de dues o tres setmanes. La llei es votarà aproximadament a les 18.30 hores d'aquest dimarts.

Fonts socialistes han recordat que el text que ha arribat al Congrés "és sòlid" i "no es pot sotmetre a canvis amb cada nova notícia que es coneix". "Sense seguretat jurídica, aquest avançament històric no seria possible".

Els socialistes afegeixen que estan "disposats a parlar i mantenir el seu compromís polític d'obrir una nova etapa a Catalunya". Per això han demanat "maduresa" a Junts "perquè l'amnistia arribi a bon port".

Durant el debat de la llei al Congrés, el diputat del PSC Francisco Aranda ha retret a la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, les desqualificacions a la cúpula judicial, i ha assegurat –dirigint-se al PP- que el text que se sotmetrà a votació és plenament "constitucional".

"És una aposta decidida valenta i democràtica per continuar avançant a Catalunya pel camí del retrobament i la convivència", i "aquesta llei, encara que els pesi, és bona per a Catalunya i per a Espanya".

Sense acord amb Junts

PSOE i Junts han negociat les últimes hores sense avenços. La formació de Puigdemont ha condicionat el seu vot al que la portaveu Míriam Nogueras ha qualificat com una "amnistia integral".

En aquest sentit, Junts havia plantejat un seguit d'esmenes que esperava incorporar al text aquest dimarts. 11 en solitari, però també tres conjuntes amb el PNB i una amb ERC que eliminava del capítol d'exclusions a l'amnistia la menció al terrorisme i als delictes de traïció, però mantenia que no es poden amnistiar vulneracions del Conveni europeu dels Drets Humans.

Una de les signades entre Junts i el PNB proposava eliminar del text les referències al terrorisme, el Conveni Europeu dels Drets Humans i els delictes de traïció.

Segons Nogueras, el text que el PSOE s'ha negat a modificar no dona cobertura als independentistes perseguits per la cúpula judicial, i "aturar la repressió a mitges no és aturar-la".

Un retrocés que no és el punt i final de la llei

El debat d'aquest dimarts al Congrés acaba amb tres blocs de votacions. El primer és el de les esmenes que queden vives. En aquest punt ja s'ha evidenciat que Junts i el PSOE no han assolit un acord.

Un cop rebutjades les esmenes, hi ha un segon bloc, que és la votació del dictamen de la Comissió, on calen més vots a favor que en contra.

Previsiblement, Junts votarà a favor en aquest punt. Si Junts votés 'no', la llei cauria i, en cas que el PSOE la volgués recuperar caldria iniciar de zero el procés parlamentari. És a dir, presentar de nou una proposició de llei i sotmetre-la a la presa en consideració de la cambra.

D'aquesta manera, si Junts vota a favor del dictamen, s'arribarà a la votació final. En aquest punt, com que es tracta d'una llei orgànica, cal una majoria de 176 vots, la meitat més un dels 350 diputats del Congrés.

Si en aquest punt Junts votés 'no', la llei tornaria a la comissió de Justícia, i es podria negociar a partir del text que va elaborar. Fonts parlamentàries apunten que si es produís aquest 'no' final, la llei podria tornar al ple en breu.