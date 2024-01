Boye acusa el jutge del cas Voloh d'actuar per “interès mediàtic”

El cap de l’oficina l’expresident del Govern Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, va recórrer ahir la decisió del jutge que investiga el cas Voloh de prorrogar la instrucció de la trama russa del procés. El recurs arriba després que el jutge del Jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que va prorrogar sis mesos la instrucció de la trama, concedís una entrevista a la televisió alemanya Das Erste en la qual va denunciar “la influència directa de Rússia en el procés d’independència de Catalunya”.

Segons la seua tesi, exposada en algunes de les seues interlocutòries i la qual va relatar durant l’entrevista, Rússia va donar suport al procés per desestabilitzar el conjunt de democràcies europees. Això és un fet insòlit, ja que la instrucció de la causa segueix en marxa.En el seu escrit, l’advocat d’Alay i Puigdemont, Gonzalo Boye, rebutja la justificació del jutge per allargar la instrucció i suggereix que es deu als “compromisos mediàtics que tingui el titular d’aquest Jutjat que l’hagin portat a endinsar-se en el dictat d’aquesta i altres resolucions que poc o cap afecció a la legalitat tenen”. Afegeix que “si el que es pretén és mantenir artificiosament la batalla d’un procediment això té el seu perfecte encaix en la vulneració de drets fonamentals”. Així mateix, assenyala que, al seu criteri, “només una instrucció prospectiva, mancada de qualsevol base legal i constitucional, pot portar ja 7 anys sense que s’hagi arribat a res de raonable, molt menys a una cosa seriosa i que no resulti del tot fantasiosa”.També ha recorregut la pròrroga de la instrucció el mosso d’Esquadra Xavier Manso, sospitós segons el jutge Aguirre de revelar informació a Puigdemont.