Junts bloqueja la llei d'amnistia per forçar el PSOE a negociar esmenes

Els diputats de Junts van votar ahir en contra de l'aprovació de llei d'amnistia al Congrés i van provocar que no comptés amb prou suport per seguir amb la tramitació. La norma tornarà la Comissió de Justícia, en la qual hi ha marge per negociar amb el PSOE esmenes per blindar “totes les causes” contra el procés.

L’amnistia haurà d’esperar. El projecte de llei va encallar ahir al Congrés dels Diputats a causa de les diferències entre PSOE i Junts, que reclamava el blindatge total davant les acusacions de terrorisme i el perdó dels delictes de traïció. El no amb què van amenaçar els de Carles Puigdemont es va acabar complint i va impedir que la norma comptés amb la majoria absoluta necessària per seguir endavant i passar a la tramitació al Senat.

El text tornarà ara a la Comissió de Justícia, en la qual es reobrirà la possibilitat de negociar canvis. El termini podria limitar-se a quinze dies al tramitar-se la llei per via urgent. En qualsevol cas, l’entrada en vigor de la mesura de gràcia es podria retardar, com a mínim, fins a finals de maig. La llei va ser recolzada per 171 diputats, insuficients per superar al bloc el no format per PP, Vox, CC i UPN, al qual es va unir Junts i que va sumar 179 vots.

Els republicans van carregar contra els juntaires per deixar una llei que “afecta 1.500 persones” encallada Els socialistes van tombar les esmenes de Junts i ERC i van dir que no canviaran una llei “impecable”

Junts confia que el PSOE cedeixi en les seues esmenes clau, amb les quals pretén amnistiar tots els delictes de terrorisme relacionats amb el procés, encara que els socialistes insisteixen que no pensen modificar el projecte actual. “La llei va entrar impecable i constitucional a aquesta cambra i així en sortirà”, va advertir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.Junts va afirmar que la seua oposició a la llei ve motivada pel fet que no va ser el que es va pactar per investir Pedro Sánchez, ja que, per a ells, el text “té forats que la Justícia prevaricadora espanyola pot aprofitar per deixar la llei en paper mullat”. “No podem participar a deixar tot l’independentisme català exposat a l’arbitrarietat de la cúpula judicial”, va afirmar la seua portaveu, Míriam Nogueras, des del faristol del Congrés, amb la mirada posada en processos com el casos Tsunami o Volhov. En aquesta línia, Puigdemont va insistir en un missatge a la xarxa social X al PSOE perquè faci “una llei més sòlida” i “sense esquerdes” per “incloure-hi tothom”.Per la seua part, els socialistes, que van tombar totes les esmenes presentades per les formacions independentistes, van demanar “maduresa” a Junts i van advertir que “no es pot canviar el text a cada nova notícia que apareix”. En aquesta línia, van sostenir que l’actual redacció aprovada a la Comissió de Justícia és prou “robusta” i que compta amb seguretat jurídica davant dels previsibles recursos del PP i de Vox i els possibles dubtes d’aplicació que plantegin els tribunals.Però el no de Junts a la llei no només va generar malestar en el PSOE, sinó en tots els socis del Govern que van titllar d’“incomprensible” la seua postura. Especialment crítica va ser ERC. “La llei té prou força per no anar canviant-la en funció de les investigacions prospectives d’uns jutges que clarament prevariquen i la volen fer naufragar. Cal que els donem peixet quan podem garantir a la nostra gent que seran amnistiats? Podem perdre aquesta oportunitat?”, va preguntar la portaveu de justícia dels republicans, Pilar Vallugera, des de la tribuna d’oradors. “Aquesta amnistia no va ni de Puigdemont de ni de Marta Rovira, va de les 1.500 persones que fa set anys que tenen la vida en espera de judici”, va asseverar.Per la seua part, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va avançar que la seua formació recorrerà aquesta norma davant dels tribunals “per totes les vies” i demanarà la protecció de la Unió Europea.

Aragonès: “S’està entrant en zona de risc, el text ja és robust”

La Generalitat tem que la llei d’amnistia “embarranqui” i va alertar que s’està entrant “en una zona de risc”. El president, Pere Aragonès, va defensar que el text és “robust i sòlid” i que no es poden incloure tots els escenaris que es “construeixin” des del poder judicial. Per això va instar Junts a “tirar-la endavant” i “continuar treballant per implantar-la malgrat que determinats poders de l’Estat intentin frenar-ho”.El president es va reunir ahir amb diversos comissaris de la Unió Europea per traslladar-los la seua defensa de l’amnistia, així com de l’oficialitat del català al bloc comunitari.