Biden confon el líder de Mèxic amb el d'Egipte

El president dels Estats Units, Joe Biden. - DEREK FRENCH / SOPA IMAGES VIA ZOOM

El president dels Estats Units, Joe Biden, va afirmar dijous que la seua memòria “està bé” després que el fiscal especial, Robert Hur, conclogués hores abans que el mandatari va retenir intencionadament documents classificats de la seua època com a vicepresident, el qual va descriure com “un ancià ben intencionat i amb mala memòria”. Tanmateix, el fiscal va decidir no presentar càrrecs en contra seu.

En el document emès pel fiscal després de la investigació, va assegurar que Biden va mostrar una “memòria significativament limitada” durant els interrogatoris que se li van fer el 2023. Biden va contestar visiblement enfadat en una roda de premsa improvisada des de la Casa Blanca que la seua memòria es troba en bones condicions, conscient que el factor de l’edat (vuitanta-un anys) i els seus lapsus en públic podrien llastar la seua reelecció en els comicis presidencials del novembre. “Tinc bones intencions, i soc un home gran, i sé ben bé el que em faig”, va afegir Biden.Tanmateix, part del seu argument va caure en sac foradat quan, en un punt d’aquesta intervenció va confondre el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, amb el d’Egipte, Abdel Fattah al-Sisi.

El fiscal eximeix Biden, un “ancià amb mala memòria”, per retenir material classificat

Biden ha estat objecte d’investigació des que fa un any es van trobar al seu domicili privat de l’estat de Delaware i en una oficina privada documents classificats de l’època en què va ser vicepresident de Barack Obama (2009-2017).Els documents van ser trobats pels advocats de Biden el novembre i el desembre del 2022, i entregats immediatament als Arxius Nacionals, l’organisme que ha de protegir-los, i tot seguit el Departament de Justícia va obrir una investigació.“La nostra investigació va descobrir proves que el president Biden va retenir i va divulgar voluntàriament material classificat després de la seua vicepresidència, quan era un ciutadà privat”, s’especificava en el document.