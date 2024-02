Israel continua atacant a l'espera de l'ofensiva a Rafah

L’Exèrcit israelià va prosseguir ahir amb l’assalt per terra a la localitat de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, on va anunciar que va matar diversos milicians de Hamas i ha confiscat armes i equips durant les últimes hores, tot això a l’espera d’un imminent atac de les tropes hebrees sobre Rafah, al costat de la frontera egípcia.

Ahir, mitjans oficials palestins van informar d’almenys 29 morts en els bombardejos israelians de les últimes hores, en particular als voltants de la ciutat de Rafah.Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) van alertar que una ofensiva terrestre per part de l’Exèrcit d’Israel contra la ciutat de Rafah deixaria “desenes de milers de morts i ferits”.

Israel assegura que combatents de Hamas van utilitzar la seu central d’UNRWA a Gaza

Segons el ministeri de Salut gazià, des del passat 7 d’octubre un total de 28.064 palestins han mort i 67.611 han resultat ferits, després que en les últimes 24 hores militars israelianes matessin 117 persones.El Govern d’Egipte està en alerta a la frontera amb Rafah, on va reforçar les mesures militars i de seguretat davant dels plans d’Israel d’estendre l’ofensiva militar en aquesta zona de l’enclavament palestí.Així mateix, els països àrabs van advertir també sobre una “catàstrofe humanitària” a Rafah davant dels plans d’Israel d’estendre la seua ofensiva militar a aquesta ciutat, ja que “empenyeria” centenars de milers de persones a desplaçar-se fora de la Franja de Gaza i “amenaçaria la seguretat de tota la regió”.Per la seua part, l’Exèrcit israelià va assegurar ahir que combatents del grup islamista palestí Hamas van fer servir oficines de la seu de l’agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins (UNRWA) al nord de la Franja de Gaza per a les seues operacions i va mostrar armament suposadament trobat a l’interior de les instal·lacions.