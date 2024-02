“Volem que Catalunya faci xips i préssecs”

El primer secretari del PSC i cap de l’oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, va instar ahir la Generalitat a millorar l’eficiència dels regs i obrir dessalinitzadores per frenar la sequera de les conques internes catalanes, alhora que es va postular per liderar “la transformació” després de “deu anys mirant al cel i perdent el temps”. Així ho va assegurar en un congrés que el PSC va celebrar ahir al palau de la Llotja per debatre sobre la gestió de l’aigua i del reg.

En aquest sentit, Illa va destacar el potencial de Catalunya com a territori agrícola i que és compatible amb la indústria tecnològica i el progrés econòmic, al·legant que “volem una Catalunya que fabriqui xips i préssecs, cotxes i enciams, amb turistes i que faci oli d’oliva, amb un sector químic potent i líder en fabricació i producció de vi.” Per a això el dirigent socialista va advocar per escoltar les demandes dels pagesos, aplicar les restriccions per sequera “amb coherència, responsabilitat i col·laboració entre administracions i empreses”.D’altra banda, Illa va demanar a la Generalitat que “es prepara per al pitjor escenari” quan es tracta de la sequera. Un avís que va fer recordant que “en els quaranta mesos que portem en aquesta situació l’única estratègia del Govern fins ara era esperar que plogués, quan el que s’havia de fer era invertir en dessalinitzadores i millorar l’eficiència dels regadius”. És per això que el cap de l’oposició en el Parlament va demanar al Govern “que es deixi ajudar, perquè no sé si aquest govern ho mereix, però la ciutadania de Catalunya no ha de pagar els plats trencats per la mala planificació dels seus governants”. Al ser preguntat sobre la proposta que la Generalitat gestioni directament la conca del Segre, Illa va respondre que “la nostra filosofia és que cada conca es pot proveir pel seu compte si es fa el que s’ha de fer i no s’ha fet a les conques internes catalanes”. Finalment, també va suggerir al Govern que deixi d’un costat aquests debats. “Que se centrin en la sequera i ja parlarem més endavant d’altres qüestions”, va concloure Illa.El líder dels socialistes catalans va ser l’encarregat de tancar el congrés del PSC sobre aigua a la Llotja, en la qual també van intervenir polítics, agrònoms, agricultors, empresaris i economistes.