Felip VI demana respectar els jutges en ple debat per l'amnistia

El rei Felip VI va defensar ahir la “independència” de la Justícia com a “essència de l’Estat de dret” i va demanar “respectar” les resolucions del Poder Judicial perquè té la funció de jutjar com a poder “independent i plenament separat” dels altres. El monarca es va pronunciar així durant l’acte d’entrega de despatxos als jutges de la 78 promoció, que ahir va reunir la cúpula judicial a Barcelona. “El respecte a les resolucions judicials i la igualtat de tots davant la llei són condicions indispensables en una democràcia”, va dir, abans de demanar als nous jutges que evitin qualsevol “impuls o interès personal” i vetllin per l’interès general. Les paraules del monarca arriben després que la judicatura hagi mostrat el seu malestar per les crítiques i acusacions de lawfare (o guerra judicial) d’ERC i Junts contra jutges en els últims mesos.

El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, que també va participar en l’entrega de despatxos, va assegurar que l’acció de la justícia “mai podrà veure’s revisada en instàncies alienes a les jurisdiccionals”. També va denunciar que “la política” no ha aconseguit renovar el CGPJ en cinc anys, “la qual cosa ha propiciat una degradació vicària” d’aquesta institució. Guilarte també va anunciar que l’entrega de despatxos a jutges d’ahir serà la seua “única i última intervenció en aquests actes”.D’altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reaccionar al discurs de Felip VI assegurant que “la veritable independència judicial és la que no es deixa portar per odis i fòbies, massa sovint contra Catalunya”. Va assegurar que “quan s’aprovi la llei d’amnistia, la Justícia l’ha d’aplicar” i va afegir que “no hi ha democràcia sense separació efectiva de poders ni amb jutges més preocupats per fer política”, va afegir. Aragonès i el rei van coincidir a la tarda en la inauguració d’una seu de la companyia Puig a Barcelona.En un altre ordre de coses, el Tribunal Suprem registra una nova baixa, aquesta vegada per la jubilació de la magistrada Celsa Pico, que eleva a 25 les vacants que acumula. El CGPJ no pot fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial a l’estar en funcions.