Puente dona suport a indultar els que quedin exclosos en l'amnistia

El ministre de Transports, Óscar Puente, va avalar ahir la possibilitat d’indultar aquells afectats pel procés que quedin fora de l’amnistia. “No crec que sigui cap disbarat”, va dir, després que el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, assegurés dijous que el Govern espanyol està “obert” a indultar els exclosos de la llei que s’està tramitant al Congrés. En la inauguració de la carretera B-40 entre Olesa i Viladecavalls, Puente va defensar l’amnistia per “reconduir a la política el que va succeir a Catalunya fa set anys”, “treure aquesta qüestió dels tribunals” i “evitar una peregrinació judicial que al final porti a un indult”. A més, va subratllar que la llei estalviaria “esforços” a la Justícia.

Respecte a les negociacions amb Junts, Puente va demanar “responsabilitat”. També va carregar contra el PP, a qui va acusar d’“hipocresia” per criticar els indults al conèixer-se que va contactar amb ERC i els juntaires per negociar la investidura d’Alberto Núñez Feijóo.La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va advocar per aprovar l’amnistia com més aviat millor, aplicar-la als afectats i després valorar si indultar els qui n’hagin quedat fora.El president, Pere Aragonès, va afirmar que l’amnistia es podrà aplicar “en tota la seua amplitud” perquè és “plenament constitucional”, encara que va dir que “serà necessari batallar en alguns casos”.D’altra banda, l’Audiència de Barcelona va ratificar ahir la condemna de 2 anys i 4 mesos de presó a un jove per coaccions en les protestes per la visita del rei a la ciutat el 2020. La defensa va lamentar que aquest delicte s’imputa “habitualment” a manifestants independentistes, i va ser “oblidat” pels negociadors de l’amnistia.En un altre ordre de coses, la Comissió d’Afers Jurídics de l’Eurocambra va rebutjar la petició d’empara de la immunitat de l’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí. Aquesta va demanar protecció després de la seua detenció a Barcelona al març, quan encara tenia immunitat cautelar.