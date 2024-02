L’exprimer ministre de Tailàndia Thaksin Shinawatra va ser posat en llibertat condicional ahir diumenge, mig any després que tornés al país, després de 15 anys d’exili, i fos detingut per delictes de corrupció. Batejat per alguns com el “Berlusconi asiàtic”, la seua tornada va acaparar de nou el focus en un país en el qual desperta tant passions com profund rebuig.