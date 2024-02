Aragonès insta a aprovar els pressupostos per destinar més de mil milions a la sequera

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va tornar a demanar ahir als partits que donin suport els pressupostos de la Generalitat, i va anunciar que aquests preveuen 1.045 milions d’euros per combatre la “sequera més important que s’ha viscut”. En el marc del ple monogràfic sobre la crisi de l’aigua i el canvi climàtic, Aragonès va instar a aprovar el pressupost, i va lamentar que ara s’estan pagant “anys de sequera d’inversions” i “falta de previsió”. Va explicar que la partida contra la sequera inclourà el finançament d’estructures de regeneració i dessalinització de l’aigua, la millora de la xarxa de proveïment i la modernització de sistemes de reg.

El cap de l’Executiu va defensar que el seu Govern ha fet un “salt endavant” en la transició energètica “després d’anys en què no havia estat una prioritat”. Va atribuir la falta d’inversions per combatre la sequera a “una austeritat mal entesa d’altres governs”, i a l’endeutament de l’Agència Catalana de l’Aigua. Va afegir que Catalunya està “pagant les conseqüències d’anys de sequera d’inversions” i de decisions com la privatització d’Aigua Ter-Llobregat, que, va dir, “ha estat revertida”.El cap de l’Executiu va avisar que, si no plou, vindran “mesos complexos”. Per això, va advocar per “treballar conjuntament” i va instar la resta de partits a “deixar de banda els interessos de part” i centrar-se en la “necessitat de construir consensos”. També va prometre oferir “tot el suport” als ajuntaments i als sectors més afectats.Per la seua part, el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va assegurar que el Govern ha treballat de manera “planificada” i “quirúrgica” en la gestió de la sequera. Va reivindicar les línies d’actuació i inversió previstes per augmentar la producció d’aigua mitjançant les dessalinitzadores de Tordera i Foix o la recuperació i construcció de pous. També va remarcar els ajuts a certs sectors i municipis i va insistir que estan treballant per “flexibilitzar” el règim sancionador perquè es tingui en compte “qui està fent els deures i qui no”.La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va assegurar que la Generalitat no contempla redactar un nou pla de sequera, però sí modificar l’existent per “adaptar-lo a les necessitats actuals” i millorar l’estalvi d’aigua. Preguntada per la compra de dessalinitzadores mòbils per part dels hotelers de Lloret de Mar per omplir piscines, Plaja va apuntar que el Govern tindrà en compte les iniciatives que li facin arribar els diferents sectors i valorarà si són o no oportunes. Pel que fa a les restriccions, Plaja va argumentar que l’Executiu aplica “les mínimes imprescindibles per una qüestió d’estalvi i economització” de l’aigua, i va assenyalar que l’aplicació de mesures restrictives “no és desig de l’Executiu, però és la seua responsabilitat”.

Junts i PSC exigeixen al Govern “un canvi de rumb” i li allarguen la mà

Junts i el PSC es van oferir per “ajudar” el Govern en la lluita contra la sequera, però van exigir a Pere Aragonès “un canvi de rumb” i que “es posi les piles”. El líder del PSC, Salvador Illa, va reclamar al Govern “actuar”, alhora que va insistir a reclamar al president de l’Executiu que habiliti un espai per coordinar-se amb els grups parlamentaris. D’altra banda, va acusar el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, de “falta d’humilitat” i li va recriminar que “posi el dit en la nafra i el dit a l’ull” amb crítiques al Govern espanyol.El president de Junts a la Cambra, Albert Batet, va instar el Govern a “abandonar la confrontació per fomentar la cooperació”. Va expressar “plena disposició per treballar” i li va reclamar convocar una cimera amb tots els partits per buscar “solucions de país” a la sequera. “No serveix posar-se de perfil i que la solució vingui de Madrid”, va advertir.La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va reclamar aplicar restriccions d’aigua específiques per al turisme i finançar inversions per fer front a la sequera. També va criticar els “retardistes” que “tenen un discurs verd i porten el pin de l’Agenda 2030, però després proposen el Hard Rock, ampliar l’aeroport del Prat, els Jocs d’Hivern i fer més dessalinitzadores només per perpetuar l’ús i abús de l’aigua”, en una referència velada al PSC. També la diputada de la CUP Laia Estrada va denunciar que el Govern aposti per les dessalinitzadores i no abordi el “creixement il·limitat del turisme”.Per la seua banda, PP, Vox i Cs van acusar el Govern d’anar “tard i malament” en la lluita contra la sequera.

La reserva hídrica cau al 15% a les conques internes malgrat les pluges

Les precipitacions de l’última setmana han beneficiat gran part dels embassaments i les reserves d’aigua a l’Estat, cosa que no ha passat a les conques internes de Catalunya. Concretament, segons dades del ministeri per a la Transició Ecològica, els nivells d’aigua en aquesta zona hidrogràfica se situen en el 15%, amb una disponibilitat de 104,24 hectòmetres cúbics d’aigua, davant del 15,3% i 106,34 hectòmetres cúbics de la setmana passada. En canvi, les conques dels tres rius més importants d’Espanya van augmentar el cabal unes dècimes: la del Duero va augmentar la capacitat fins al 68,5%; la de l’Ebre, fins al 65,1% i la del Tajo es va elevar fins al 70,1%.

Les cooperatives avisen que la crisi de l’aigua amenaça el sector apícola

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va alertar ahir que la sequera amenaça específicament la supervivència de les abelles i la producció de mel i agreuja els efectes de competència deslleial de productes que venen de fora la Unió Europea, l’augment de costos o l’increment de burocràcia. En aquest context, les cooperatives de la mel demanen una simplificació de tràmits en el registre de transport d’animals vius i en la identificació dels ruscos. La Federació va insistir a advertir que la situació “és crítica” i el sector es veu afectat per l’entrada de productes procedents de tercers països, que compten “amb estàndards de qualitat diferents”.