La societat europea no creu en la victòria d'Ucraïna

Brussel·les

Només un deu per cent dels europeus considera que Ucraïna pot guanyar la guerra llançada pel president rus, Vladímir Putin, fa gairebé dos anys, amb Espanya a la mitjana amb un nou per cent d’enquestats que pensen que Kíiv pot vèncer el pols contra Rússia.

A pocs dies de complir-se el segon aniversari de l’atac rus contra el país veí, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors assenyala que polonesos, suecs i portuguesos són els més optimistes respecte a la victòria ucraïnesa amb un 17%, mentre que grecs, hongaresos i italians no li donen gairebé opcions.Sobre la qüestió de negociar un acord amb Moscou que posi fi a la guerra, la majoria d’europeus, un 41%, pensa que Europa hauria d’empènyer Ucraïna a negociar, mentre que un 31% subratlla que Europa ha de donar suport a Ucraïna per recuperar el territori ocupat per l’Exèrcit rus a l’est i el sud del país.Per la seua banda, la UE va anunciar un acord polític per imposar una nova ronda de sancions contra Rússia, la tretzena des que va envair Ucraïna el 24 de febrer del 2022, que serà aprovada formalment en el segon aniversari d’aquest conflicte.En gairebé dos anys de guerra, han mort 10.300 civils, amb danys per valor de 450.000 milions d’euros, segons dades de Nacions Unides.