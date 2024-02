La guerra a Ucraïna compleix el seu segon any amb Rússia a l'ofensiva

La guerra a Ucraïna compleix avui dos anys amb Rússia a l’ofensiva en gairebé tots els sectors del front, mentre Ucraïna intenta compensar la falta d’armament occidental amb canvis a la cúpula militar. Si el primer aniversari de la contesa va ser positiu per al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, el segon arriba ple de dubtes per a Kíiv, que ha decidit apostar per la “defensa estratègica” davant de la superioritat enemiga en homes i munició. El conflicte, que ja deixa més de 10.300 civils morts, encamina el seu tercer any de guerra amb la incertesa de si continuarà rebent assistència militar dels Estats Units, on congressistes republicans bloquegen un paquet de 60.000 milions, i pendent de rebre pràcticament la meitat del milió de projectils per a artilleria del calibre 155 que la Unió Europea (UE) es va comprometre a entregar abans del març d’aquest any. Això sí, Brussel·les va aconseguir esquivar el bloqueig hongarès i va aprovar el paquet de 50.000 milions d’euros en ajuda per als propers quatre anys.

Davant d’aquest panorama, el cap del Servei de Defensa d’Ucraïna, Oleksí Danílov, va posar en dubte que existeixi una posició unànime entre els socis de Kíiv a l’hora de proporcionar les armes necessàries que necessiten per a la guerra amb Rússia.Per la seua banda, el president rus, Vladímir Putin, va retre homenatge als caiguts en la guerra dipositant flors a la Tomba del Soldat Desconegut, als peus de les muralles del Kremlin. “Vosaltres lluiteu per la veritat i la justícia, mostreu coratge i valor al defensar Rússia i cada centímetre de la nostra terra”, va dir en el discurs pel Dia del Defensor de la Pàtria.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va anunciar ahir una bateria de “més de 500 sancions” contra Rússia pel segon aniversari de la invasió sobre Ucraïna i la recent mort de l’opositor Aleksei Navalni, en aquest últim cas per castigar persones vinculades amb el seu empresonament. En aquest sentit, Washington assenyala directament el subdirector del Sistema Penitenciari rus, el responsable regional i el director de la presó on va morir l’opositor. Biden va fer aquest anunci després de reunir-se amb la viuda i la filla de Navalni, a qui va definir com “un home d’una valentia increïble”.

D’altra banda, la mare de l’opositor va denunciar que el Kremlin l’ha amenaçat d’enterrar el cadàver a la mateixa presó en la qual va morir si es nega a fer un “funeral secret”.

Protecció temporal per a 2.175 ucraïnesos a Lleida

■ La Policia Nacional ha tramitat proteccions temporals a un total de 2.175 ciutadans ucraïnesos des de març del 2022, data en la qual es va posar en marxa el servei, fins a la data. Del total, 1.961 es van tramitar l’any 2022 i la resta, 214, al llarg de l’any passat. La majoria de les proteccions temporals corresponen a dones i nens. Així ho va recordar ahir el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, que va rebre el president de l’Associació Ucraïnesa de Lleida, Vasil Strizhak, i altres membres de l’entitat, coincidint amb la vigília del segon aniversari de l’inici de la invasió russa a Ucraïna.