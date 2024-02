València recorda les víctimes de l'incendi, que pugen a 10 al localitzar-se un altre cos

L’incendi que dijous va calcinar dos blocs d’habitatges a València ha deixat un total de deu víctimes mortals, després que ahir la Policia científica confirmés la troballa d’un tercer cos a l’interior d’un dels habitatges, que correspondria a l’única persona que continuava desapareguda. D’altra banda, la ciutat, en silenci, va retre ahir homenatge a tots els morts en una tragèdia que, a més, deixa centenars de famílies sense casa.

Va ser a primera hora del matí quan la Policia científica i judicial va localitzar el cos a l’edifici cremat al barri de Campanar, que els Bombers van escorcollar pis per pis i habitació per habitació després de descartar el risc de col·lapse. És per això que no es preveu que dins de l’edifici hi hagi més víctimes mortals per afegir a les deu ja localitzades. Al bloc, tanmateix, seguia ahir una guàrdia de bombers per prevenir que el foc pogués revifar-se a causa del vent i l’obertura que presenta l’edifici, del qual ha quedat només l’esquelet. Per la seua banda, els serveis de neteja de l’ajuntament van començar a retirar les restes de la runa generada pel sinistre.

Una família va morir després de tancar-se al bany per recomanació dels serveis d’emergències

Davant el bloc calcinat, centenars de persones, entre les quals molts dels veïns que ho han perdut tot, van fer ahir un minut de silenci en memòria de totes les víctimes. Entre elles hi ha una família composta per un matrimoni amb dos fills, un de tres anys i un altre de només 15 dies, que van ser trobats al bany del seu habitatge, on s’haurien refugiat de les flames després que així li ho sol·licités els serveis d’emergències. Un altre homenatge als morts es va organitzar també davant l’ajuntament de València, on es van guardar cinc minuts de silenci, i on es va aplaudir també la col·laboració i la generositat mostrada per veïns i entitats que desinteressadament van oferir ajuda als afectats.

El consistori ha posat a disposició dels veïns dels edificis afectats, tant propietaris com inquilins, un total de 131 habitatges de nova construcció ubicats en un immoble de Safranar, que ja estan equipats i als quals podran accedir a partir de la setmana vinent de manera gratuïta. Així ho van comunicar responsables municipals en una reunió amb els afectats. “Hi ha gent que ara ha de fer gestions, amb les assegurances, els bancs, etc. Per tant, mentre aquestes gestions estiguin en marxa podran ser a l’habitatge”, va afirmar l’edil de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent.Quant als ferits, ja només queda un bomber ingressat, després que un altre rebés ahir l’alta.

El porter de l’edifici, l’heroi que va ajudar a salvar desenes de vides

El conserge de l’edifici incendiat a València, Julián, s’ha convertit en l’heroi d’aquest tràgic succés ja que va ser qui va donar la veu d’alarma als inquilins del bloc calcinat i els va ajudar a sortir fins que el fum i les flames li ho van impedir. Julián va rememorar ahir aquesta gesta després de l’homenatge a les víctimes davant l’ajuntament. “No vaig comptar les vegades que vaig pujar però vaig anar tocant les portes avisant”, va dir, abans d’assegurar que va quedar impactat quan va avisar la veïna de la porta 72, una persona gran: “Vaig obrir i va venir una flamarada, la vaig agafar i la vaig treure.” L’incendi es va iniciar a la porta 86, en la planta 8 de l’edifici en què el conserge treballa des del 2009.

Una empresa de La Rioja, encarregada de la investigació

L’empresa de La Rioja Synthesis Investigación de Siniestros, que es va encarregar d’investigar, entre altres, les causes de l’incendi que va arrasar la Torre Windsor a Madrid o el que a l’octubre va deixar 13 morts en dos discoteques a Múrcia, serà l’encarregada de determinar en un parell de dies l’origen, la font i la causa de l’incendi de València una vegada que el jutjat autoritzi que puguin entrar a l’edifici. Els tècnics d’aquesta empresa s’encarregaran de retirar els plafons que no estiguin afectats per recollir mostres i determinar la classe de material de l’interior. El més complicat, admet la firma, serà esbrinar com es va propagar l’incendi fins a destruir tot l’edifici.