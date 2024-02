El Consell de Ministres aprova de nou la Llei de Famílies

detail.info.publicated acn

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de la llei de famílies, que redefineix el concepte de família nombrosa per incloure-hi les famílies monoparentals amb dos fills. Es tracta del text idèntic aprovat la passada legislatura amb Ione Belarra com a ministra, que va decaure per la convocatòria anticipada de les eleccions. Entre altres, la llei estableix un permís de cures de cinc dies retribuïts anuals per atendre a un familiar de fins a segon grau o un convivent en cas d'accident, hospitalització o intervenció quirúrgica que requereixi repòs. El text haurà de passar de nou pels òrgans consultius i tornar al Consell de Ministres abans d'anar al Congrés.

El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha afirmat que la llei serà "una fita en l'economia social del país", perquè permetrà "garantir la protecció econòmica i social de les famílies". La llei de famílies, segons el ministre, estableix un "marc ambiciós de polítiques públiques".

El text recull la creació d'una renda per criança i de tres nous permisos de cures per ajudar a les famílies que ja van entrar en vigor el 29 de juny de l'any passat per la via d'un decret anticrisi. També reconeix legalment les famílies LGTBI, les famílies amb membres amb discapacitat, famílies múltiples, les adoptives, les reconstituïdes o les acollidores, entre altres.

La llei reconeix per primera vegada les necessitats específiques de les famílies monomarentals. Segons el ministre són més de 2 milions de llars, majoritàriament dones, que "a partir d'ara gaudiran d'un títol propi de 16 setmanes de gratuïtat d'escola infantil durant els 24 primers mesos de vida dels fills, accés prioritari a habitatge protegit, lloguer social, transport, activitats culturals i d'oci.

La nova concepció de famílies nombroses també permetrà que es reconegui el dret a tenir aquesta consideració a 300.000 famílies monoparentals amb dos fills. Rebran "un tracte homòleg al que tenien fins ara les famílies nombroses".

També culmina pràcticament l'equiparació entre els matrimonis i les parelles de fet, que tindran accés als 15 dies de permís per registre equiparable al de matrimoni. Es crearà un registre estatal de parelles de fet per fer-ho possible i beneficiar 1,8 milions de parelles de fet a tot l'Estat.

Tres permisos

Pel que fa a la conciliació, la llei estableix una nova arquitectura amb tres permisos que posen al centre les cures i el temps. Estableix un permís de cures de cinc dies l'any que es podran utilitzar en cas d'accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs, tant d'un familiar de fins a segon grau com d'un convivent, un aspecte nou.

També estableix un permís parental de vuit setmanes que es podrà gaudir de manera contínua o discontínua, a temps complet o parcial fins que el menor compleixi 8 anys. I un tercer permís "per causa de força major" que es distribuirà per hores i podrà arribar a fins a quatre dies l'any". L'objectiu d'aquest últim permís és permetre que pares i mares puguin absentar-se de la feina quan hi hagi motius familiars urgents i imprevisibles, com una malaltia sobtada del menor.

Renda de criança

La llei també amplia el concepte de família nombrosa a les monoparentals amb dos fills. També ho seran les de dos fills on un ascendent o descendent tingui discapacitat i les de dos fills encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d'aliments.

La norma també planteja ampliar la renda de criança de 100 euros mensuals per cada menor de 3 anys a càrrec. El permís inclou totes les mares que estiguin percebent una prestació per desocupació i les que cotitzin 30 dies a partir del part. El govern espanyol calcula que aquesta mesura beneficiarà entre 200.000 i 250.000 noves mares.

L'ampliació inclou totes les mares que estiguin percebent una prestació per desocupació, sigui contributiva o no, i també les que sense reunir els requisits prèviament cotitzin 30 dies a partir del part. També rebran el 100% de la prestació les dones que tinguin un lloc de treball a temps parcial o temporal.

Un altre element que incorpora la norma és l'equiparació de drets entre els matrimonis i les parelles de fet. Aquestes últimes tindran accés als quinze dies de permís per registre equiparables al matrimoni.