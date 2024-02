Von der Leyen suggereix usar fons russos per comprar armes a Ucraïna

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va plantejar ahir que la UE utilitzi els actius russos congelats per comprar material militar per a Ucraïna i va reclamar un “despertar urgent” en matèria de defensa a Europa. Durant la seua intervenció al Parlament Europeu, la cap de l’Executiu comunitari va instar a “pensar en gran” i va assenyalar que “ha arribat el moment d’iniciar una conversa sobre l’ús dels beneficis inesperats dels actius russos congelats per comprar conjuntament equipament militar per a Ucraïna”. D’aquesta forma es va fer ressò de la proposta d’alguns estats membre com Polònia, insistint que no hi ha un “símbol més fort” que utilitzar aquests beneficis generats pels béns russos congelats per enfortir l’Exèrcit ucraïnès.

En aquest sentit va afirmar que en les properes setmanes proposarà impulsar compres militars conjuntes, similars a les realitzades amb les vacunes de covid-19 o el gas natural per rebaixar la dependència de Rússia. “Pot ser que l’amenaça de guerra no sigui imminent, però no és impossible. No s’han d’exagerar els riscos de guerra, però cal preparar-s’hi”, va dir, abans d’afegir que “això comença per la urgent necessitat de reconstruir, reposar i modernitzar les forces armades dels estats membre”. Per això, estudiaran com facilitar acords de compra anticipada en els quals ofereixin garanties a empreses sobre comandes estables i previsibilitat a llarg termini.El ministre francès d’Economia, Bruno Le Maire, va declarar que encara no hi ha una “base legal sòlida” per apoderar-se dels actius russos a l’estranger i va afirmar que els països europeus i del G7 no han de prendre cap mesura que pugui “danyar” el sistema legal internacional. Per la seua banda, els estats de la UE van donar el vistiplau definitiu a la revisió del pressupost comunitari fins al 2027, que inclou el nou paquet d’ajuda a Ucraïna de 50.000 milions d’euros. D’aquesta manera, la Comissió Europea pot desemborsar el primer tram d’ajuts a Ucraïna, que ascendirà a 4.500 milions d’euros i que arribarà al llarg de març.El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va demanar al seu torn des d’Albània que els seus aliats, inclosos els països del sud-est d’Europa, accelerin el subministrament d’armes. “Si algú ha decidit enviar-nos armes, ha de fer-ho a temps”, va insistir.En el pla bèl·lic, les autoritats ucraïneses van denunciar que un bombardeig rus contra objectius civils a la localitat de Kúpiansk va deixar almenys dos morts i cinc ferits.