Milers de russos acomiaden Navalni en un valent desafiament a Putin

Desenes de milers de russos es van acomiadar ahir del líder opositor Aleksei Navalni, que va ser enterrat a Moscou, en una valenta mostra de desafiament al que els seus partidaris consideren responsable de la seua mort fa dos setmanes a la presó, el president, Vladímir Putin. “No tenim por! No perdonem! No a la guerra!”, corejaven els assistents als funerals, entre els quals alguns es van atrevir a cridar “Putin, assassí!”.

Les cues per acomiadar-se de Navalni s’estenien per diversos quilòmetres, escenes que no es veien en aquest país des de feia molts anys. En previsió d’una mostra d’afecte tan multitudinària, l’església ortodoxa de Máriino es va despertar envoltada per un cordó policial sense precedents integrat per centenars d’agents de l’ordre.“Els russos s’estan despertant de la seua letargia”, va comentar una pensionista, que va afegir a l’oïda del reporter: “Pot ser que jo tingui ja 74 anys, però si cal me’n vaig a les barricades.” Tanmateix, va ser una jornada pacífica, amb només unes desenes de detinguts. La viuda de Navalni, Iúlia Navàlnaia, no va emular el seu marit –que va ser capturat el 2021 després de tornar a Moscou– i va preferir atendre els savis consells dels seus correligionaris. No va tornar a Rússia per assistir al sepeli, igual que els seus fills.Els ambaixadors occidentals, inclosos els dels Estats Units i la UE, es van personar a l’església per presentar els seus respectes, però el Kremlin va mantenir silenci i només va advertir contra l’esclat de manifestacions antigovernamentals.D’altra banda, el secretari d’Estat nord-americà, Lloyd Austin, va afirmar que l’OTAN es veurà arrossegada a un conflicte amb Rússia en cas que Ucraïna perdi davant de Moscou en el marc de la invasió llançada el febrer del 2022 per ordre de Putin. “Sabem que si [el president rus, Vladímir] Putin té èxit aquí, no pararà. Continuarà adoptant més accions agressives a la regió”, va dir al Congrés.