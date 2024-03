Nacions Unides acusa Putin d'“intensificar la repressió”

L’Alt Comissariat de l’ONU per als Drets Humans, Volker Türk, va denunciar ahir que les autoritats russes “han intensificat més encara la repressió de les veus dissidents” de cara a les eleccions presidencials de la setmana que ve, en les quals Vladímir Putin figura com a clar favorit.

Així mateix, va al·ludir també a la recent mort a presó d’Aleksei Navalni, assegurant que afegeix “seriosos dubtes” al cas obert ja fa anys contra un dels grans símbols de l’oposició.Per la seua part, el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va asseverar que diversos països de la UE instrumentalitzen les seues ambaixades a Moscou per donar suport a candidats opositors de cara a les eleccions.Ahir, el Tribunal Suprem rus va rebutjar en apel·lació l’últim recurs presentat per l’opositor Borís Nadejdin per provar de presentar-se a les eleccions, després que la Comissió Electoral invalidés part de les firmes presentades per a això per suposades irregularitats.