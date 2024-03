Occident titlla de no democràtics els comicis que perpetuen Putin

Els estats membre de la Unió Europea i altres països occidentals com els EUA van criticar ahir que les eleccions presidencials a Rússia en les quals el president, Vladímir Putin, va aconseguir la reelecció amb el 87,28 per cent dels vots, van tenir lloc en un context “restrictiu”, sense oposició real i que en cap cas no poden aplicar-se en territoris ocupats a Ucraïna.

Els Estats Units van considerar que els comicis no van ser democràtics i que els resultats eren predictibles.Tanmateix, el Kremlin es va fer el desentès d’aquestes acusacions i es va congratular pel resultat “excepcional” aconseguit pel líder rus. Amb tot, l’oposició a l’exili, que acusa Putin d’ordenar l’assassinat a presó del líder opositor, Aleksei Navalni, no es va creure els resultats.Per la seua band, els presidents de Veneçuela, Cuba, Bolívia i de Corea del Nord van felicitar Vladímir Putin per la seua reelecció.Amb aquesta victòria, la més gran des que arribés al poder, Putin seguirà al Kremlin fins al 2030, mandat que li permetrà continuar la campanya militar a Ucraïna i el seu actual pols amb Occident. El mateix Putin, que hores abans havia agraït la unitat del poble rus, va commemorar ahir el desè aniversari de l’annexió de la península ucraïnesa de Crimea durant un míting-concert a la plaça Roja, acompanyat dels tres candidats a qui es va enfrontar en les eleccions a qui va demanar unitat per aconseguir la victòria final sobre Ucraïna.Putin, que superarà el dictador soviètic Ióssif Stalin si segueix al Kremlin fins l’any 2030, va decidir fer-se un bany de masses a la plaça Roja, on desenes de milers de persones assistien a un míting-concert. “Crimea no és només un important territori des del punt de vista estratègic, no és només la nostra història, la nostra tradició (...) Crimea és principalment la seua gent: els crimeans i habitants de Sebastòpol. Ells són el nostre orgull!”, va afirmar.Sobre Ucraïna, Vladímir Putin va afirmar diumenge que els soldats de l’OTAN ja combaten en sòl ucraïnès i moren “en grans quantitats” al camp de batalla.Per una altra banda, almenys quatre persones van morir en un nou atac executat per Ucraïna contra la localitat de Nikolskoye, a la regió russa de Bélgorod.