Almenys nou morts i més de 700 ferits al terratrèmol més gran dels últims 25 anys a Taiwan

Almenys nou persones han mort i més de 700 han resultat ferides pel terratrèmol més gran dels últims 25 anys a Taiwan, de magnitud 7,2 en l’escala de Ritcher i que ha generat rèpliques posteriors de fins a 6,5, segons les autoritats locals.

Els serveis d’emergència han informat que el sisme, amb epicentre a uns 25 quilòmetres al sud-est de Hualien, a l’est de Taiwan, ha provocat importants desperfectes a la costa oriental de l’illa.

Les nou víctimes han mort en un túnel d’una zona de senderisme coneguda com Dekalun Train, una zona minera del comtat de Hualien. Així mateix, la xifra de ferits ha arribat ja a 736, mentre que 77 persones més estan atrapades.

Al túnel de Chongde, al Parc Nacional de Taroko, un grup de persones, han quedat atrapades, així com desenes més al túnel de Jinwen, a l’autopista que uneix les ciutats de Suao i Hualien.

El primer terratrèmol ha estat seguit per més d’un centenar de rèpliques -la més forta de 6,5-, totes al comtat de Hualian i rodalies, a l’est, i s’han sentit a tota l’illa, segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS) i confirmat per l’alcalde de Taipei, Chiang Wanan, que ha declarat el nivell dos del centre de resposta a desastres a la ciutat.

"El centre de resposta a desastres de la ciutat ha estat elevat a un nivell dos, les obres públiques, les estacions industrials i de Bombers han desplegat personal, i s’han establert equips de resposta d’emergència d’aquí a cada unitat, i immediatament s’ha començat la investigació, la presentació d’informes i la tasca de socors," ha assegurat l’alcalde.

Així mateix, ha demanat als ciutadans ser previngut i estar atents a possibles noves rèpliques, segons un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social Facebook.

El Centre Meteorològic de Taiwan, que havia donat una alerta per tsunami, ha considerat que ja no existeix aquest risc i ha aixecat la mesura.

La tremolor també s’ha pogut sentir a les illes japoneses d’Okinawa amb una magnitud de 4 en l’escala de Richter, que al principi va fer que les autoritats japoneses emetessin un alerta per tsunami que ja ha estat retirada, segons l’agència de notícies Kiodo. Per la seua part, l’Institut de Vulcanologia i Sismologia (PHIVOLCS, per les seues sigles en anglès), també havia alertat sobre un possible tsunami.

Aquest terratrèmol és el més fort que ha experimentat Taiwan en 25 anys. El setembre de 1999, un terratrèmol de magnitud 7,3 va deixar més de 2.400 morts i 11.000 ferits.