La població del nord de Gaza sobreviu amb un tros de pa al dia per la guerra

L’ONG Oxfam Intermón va advertir ahir que la població que resideix al nord de la Franja de Gaza sobreviu amb només 245 calories al dia, una quantitat equivalent a 100 grams de pa i que és inferior al 12% de la ingesta calòrica diària mitjana. L’organització va advertir en un informe que l’enclavament palestí viu una situació d’emergència humanitària, i va apuntar que per cobrir les necessitats de la població gaziana es requereix l’entrada a la zona d’almenys 221 camions amb aliments al dia. Tanmateix, actualment només entren de mitjana 105 vehicles. L’informe també alerta que els menors que romanen a la Franja han començat a morir a causa de la gana i la malnutrició, que es veuen exacerbades per la gairebé total destrucció de les infraestructures civils.

Mentrestant, l’ONG World Central Kitchen va reclamar una investigació “independent” sobre el bombardeig israelià que dilluns va matar set cooperants a la Franja de Gaza.

Per la seua part, el president nord-americà, Joe Biden, va advertir ahir el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que el suport dels Estats Units a la guerra a la Franja de Gaza podria canviar si no pren accions per minimitzar els danys a civils.