L'Equador assalta l'ambaixada de Mèxic a Quito

El Govern de l’Equador va ordenar l’entrada divendres a la nit a l’ambaixada de Mèxic a Quito i va detenir Jorge Glas, exvicepresident de Rafael Correa (2007-2017), després que el Govern mexicà li hagués concedit l’asil polític que havia sol·licitat. Arran del greu incident, el president mexicà Andrés Manuel López Obrador va anunciar la suspensió de les relacions diplomàtiques amb el país andí i, en un missatge a la xarxa social X, va agrair “la solidaritat de mandataris, dirigents i organitzacions civils” a nivell internacional i nacional.

La Policia equatoriana es va enfilar pels murs de la seu diplomàtica mexicana per capturar Glas, sobre el qual pesava una ordre de presó preventiva per un cas de presumpta corrupció en el qual està actualment processat, després d’haver estat entre els anys 2017 i 2022 a la presó per dos condemnes per delictes que ell rebutja al considerar que és víctima d’una persecució política en contra seu. Glas va ser traslladat posteriorment a la presó de màxima seguretat de La Roca mentre que diversos països de la regió, entre els quals Veneçuela, Colòmbia, Xile, el Brasil i Nicaragua, van rebutjar la detenció de Glas a l’ambaixada mexicana, hores després que Mèxic li hagués atorgat l’asil polític.En un comunicat, l’Executiu equatorià de Daniel Noboa va justificar la invasió de l’ambaixada mexicana esgrimint que “cap delinqüent no pot ser considerat un perseguit polític” i que Glas ha estat condemnat amb sentència ferma.

Per la seua part, el moviment Revolució Ciutadana de l’Equador que lidera Correa va sol·licitar la dimissió del president Daniel Noboa davant la crisi diplomàtica amb Mèxic. “Noboa ha demostrat clarament que no té la capacitat de governar”, van assegurar.