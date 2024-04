Un robatori, principal hipòtesi del triple crim de Guadalajara

Un robatori que va sortir malament és la principal hipòtesi que els investigadors estudien com a causa del triple crim de dissabte a Chiloeches (Guadalajara) i que va acabar amb tres detinguts. Tot sembla indicar que un dels arrestats, un home amb antecedents per robatori amb violència, seria l’autor material del crim. I els altres dos, un altre home i una dona, els còmplices. Els investigadors indaguen també sobre la possible relació d’aquests amb la jove morta.