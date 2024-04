Polèmica per l'assistència de fiscals a la comissió Koldo

El ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, van rebutjar ahir citar fiscals per comparèixer en la comissió d’investigació sobre el cas Koldo al Congrés, malgrat el pacte subscrit en aquest sentit entre el PSOE i els seus socis parlamentaris.

García Ortiz va ser el primer a donar la veu d’alarma al demanar per carta al president de la comissió d’investigació creada per investigar contractes durant la pandèmia, incloent el cas Koldo, que reconsideri la decisió de cridar a comparèixer el fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón. Segons van explicar fonts de la Fiscalia, Anticorrupció està directament involucrada en molts procediments objecte de la comissió i això podria pertorbar la feina del Ministeri Fiscal.Quan va ser preguntat per aquesta qüestió, Bolaños va ser molt contundent a l’assegurar que no té “cap sentit” que jutges o magistrats vagin a declarar a comissions d’investigació “sobre causes que estan coneixent”, com ha ocorregut amb la comissió del Congrés.Tanmateix, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va justificar la inclusió de tres fiscals al llistat de compareixents en què “ha calgut fer acords amb altres grups polítics per incorporar un llistat consensuat”.Tot això després que el PSOE i els seus socis parlamentaris pactessin en la comissió d’investigació una llista amb 134 compareixents que, a més de Luzón, inclou Ignacio de Lucas, membre de la Fiscalia Europea que ha assumit el cas Koldo, i Codruta Kovesi, la fiscal en cap de la Fiscalia Europea.Per la seua banda, la Mesa de la comissió del Senat sobre el cas va informar els grups que no ha aconseguit contactar amb Koldo García per informar-lo que ha de comparèixer dilluns en la investigació parlamentària, per la qual cosa decidirà avui si ajorna la seua intervenció o continuen endavant. Per un altre costat, José Luis Ábalos, exministre de Transports, compareixerà el 6 de maig.