Els joves, més ultres i menys feministes

Els homes catalans d’entre 18 i 25 anys són el grup demogràfic més espanyolista, segons una enquesta encarregada per Òmnium i presentada ahir. La població masculina jove se situa en els 4,9 punts sobre 10 en espanyolisme, 1,1 punts per sobre de la mitjana, aquest sentiment, no obstant, va disminuint a mesura que s’incrementa l’edat. En les dones, la tendència és la mateixa, encara que no tan pronunciada. La mostra s’ha elaborat amb 902 respostes i reflecteix també que els homes d’entre 18 i 34 anys són els que se situen més a la dreta i els més escèptics tant amb el canvi climàtic com amb el feminisme. A més, aquest grup és el que més defensa que cal deixar de banda les polítiques de revisió històrica del franquisme i protegir els símbols d’aquella època. Un dels impulsors de l’informe encarregat per l’entitat que dirigeix Xavier Antich, el professor de la UAB Marc Guinjoan, va afirmar durant la presentació que la tendència cap a posicions més conservadores es dona “sobretot amb els homes”, mentre que “gairebé no hi ha canvi entre les dones”.

Aquest informe es coneix en plena precampanya electoral a Catalunya i amb els partits deixant ja clares les seues línies d’actuació. Ahir el candidat de Junts, Carles Puigdemont va desafiar el candidat del PSC, Salvador Illa, a rebutjar i plantar-se davant d’uns Pressupostos Generals de l’Estat que no reverteixin l’“excés d’inversió” a Madrid. “Illa està en condicions de votar que no a uns pressupostos que perpetuen que els diners dels catalans deixin d’engrandir les butxaques dels de Madrid?”, va preguntar. D’altra banda, el president i candidat d’ERC, Pere Aragonès, va considerar “impossible” seguir en un altre Govern com a conseller o vicepresident si no repeteix en el càrrec i va demanar de manera formal a Puigdemont un “cara a cara”. Per la seua part, Illa va proposar posar en marxa una estratègia contra la pobresa infantil i va prometre ampliar els ajuts a famílies monoparentals.D’altra banda, ERC, Junts, CUP i comuns van demanar al Parlament la retirada de les imputacions per terrorisme del cas Tsunami Democràtic i van condemnar la “persecució política” de l’Estat.