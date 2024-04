Una persona s'immola davant del Tribunal on es jutjarà Trump

Un home es va cremar ahir a l’estil bonzo davant del Tribunal on es jutjarà l’expresident dels EUA Donald Trump per falsificar uns documents financers en els pagaments per ocultar una relació amb l’actriu porno Stormy Daniels. De moment es desconeixen les causes de l’incident, que es va produir mentre s’acabava de completar la selecció del jurat suplent.

El jurat, format per set homes i cinc dones, ja va prestar jurament en la vigília davant del jutge. La selecció dels candidats –incloent els sis suplents– s’ha demorat diversos dies, ja que Trump els ha examinat un per un per comprovar que les seues postures polítiques no interfereixin en el procés. La Fiscalia acusa Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental, dins d’una trama amb la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a Daniels per comprar el seu silenci i que no parlés d’una suposada relació extramatrimonial abans de les eleccions del 2016. El magnat va justificar aquest pagament com a part de les seues despeses legals.