El PNB empata amb EH Bildu i podrà reeditar la coalició amb els socialistes

“Ho donaré tot per Euskadi, cada dia” ■ Aclamat per simpatitzants del PNB com a “ari, ari, ari, Pradales Lehendakari”, el candidat a lehendakari, Imanol Pradales, que justament ahir va celebrar el seu 49 aniversari, va assegurar que ho don ... - EP

El PNB va resistir ahir l'empenta de Bildu en els comicis bascos. Malgrat que van empatar en escons amb 27, els nacionalistes superen els abertzales en vots i l'aliança amb el PSE-EE garantiria que Imanol Pradales sigui el pròxim lehendakari. Socialistes i PP creixen, Vox es manté i Sumar entra a la Cambra de la qual desapareix Podem.

El PNB va guanyar ahir les eleccions al Parlament basc per la mínima, per tot just 29.000 vots, a EH Bildu, amb la qual, tanmateix, va empatar a 27 escons en una acarnissada contesa entre les dos formacions per l’hegemonia a Euskadi. Al final de la jornada, els jeltzales van perdre quatre parlamentaris respecte als comicis bascos del 2020 i EH Bildu en va guanyar sis. Aquests resultats permetran a la formació jeltzale reeditar l’actual fórmula de govern amb un PSE-EE a l’alça, que va aconseguir 12 escons, dos més que el 2020, la qual cosa els permet sumar-ne 39, un més que la majoria absoluta a la Cambra basca. Mentrestant, el PP va guanyar un parlamentari i n’obté set, Sumar entra per primera vegada al Parlament basc, amb un seient per Àlaba, i Vox manté la seua única representant.

Elkarrekin Podem deixarà de tenir presència al Parlament Basc, a l’obtenir prou suport. El divorci polític amb Sumar ha passat factura a aquest espai que va arribar a ser primera força a Euskadi en les eleccions generals del 2016 i que en els comicis autonòmics del 2020, sota la denominació Elkarrekin Podem-IU, va obtenir sis parlamentaris. En aquests comicis, el PNB ha mantingut l’hegemonia al seu feu principal, Bizkaia, mentre que EH Bildu li arrabassa la primera posició a Guipúscoa i Àlaba.

Després d’acabar l’escrutini, el president de l’EBB del PNB, Andoni Ortuzar, va afirmar que la ciutadania basca ha optat per un Govern liderat per la formació jeltzale i per un Govern Basc “plural”, tasca que emprendran immediatament. Va afirmar que assumeixen “des d’ara la responsabilitat de liderar el procés de constituir” l’Executiu basc, i es posaran en contacte amb la resta de formacions polítiques.

EH Bildu fa història: “El canvi està en marxa i és imparable”

“El canvi està en marxa i és imparable”, va assenyalar ahir el candidat d’EH Bildu, Pello Otxandiano, després que la seua formació sigui la segona força més votada a les basques. Va afirmar que aquests resultats suposen un salt “espectacular” i l’inici “d’un nou cicle polític”. En clau de partit, va valorar que han obtingut els millors resultats de la seua història i que indiquen que s’ha de fer un “salt” en sobirania i polítiques innovadores. El líder de la formació, Arnaldo Otegi, va reconèixer la victòria del PNB però va recordar que Bildu és primera força “en el conjunt d’Euskal Herria”.

El PSE es felicita pels resultats i es reivindica com a “necessari”

El secretari general del PSE-EE i candidat a lehendakari, Eneko Andueza, va celebrar el resultat dels socialistes bascos a les eleccions i va reivindicar el seu partit com a “necessari” per al futur del País Basc. Va agrair la confiança dels votants i els va garantir que el seu suport “servirà per millorar la vida dels bascos” i protegir i millorar els serveis públics. Treballaran, va dir, per “respondre a aquells milers de bascos que volen una política allunyada del soroll, que s’oblidi de mites i aventures i que pensi en la gent i en els seus drets i llibertats com una prioritat”.

Sumar recorda que hi ha majoria d’esquerra al Parlament basc

La candidata de Sumar, Alba Garcia, va expressar ahir la seua “satisfacció” per l’escó obtingut i va recordar que el Parlament basc compta amb una majoria de forces d’esquerres, fet que al seu entendre hauria de provocar “una reflexió” sobre la composició del pròxim Govern basc. Mentrestant, el president de Vox, Santiago Abascal, va dir que, malgrat revalidar l’escó, no és un dia per saltar d’alegria perquè “ETA i el partit separatista basc” han guanyat les eleccions. Per la seua part, el candidat del PP basc, Javier De Andrés, va ressaltar “la recuperació i el reposicionament del PP al País Basc” després de treure un escó més.