Primera dimissió israeliana per l'atac del 7 d'octubre

El cap dels serveis d’Intel·ligència de l’Exèrcit d’Israel, Aharon Haliva, va presentar ahir la dimissió per la seua “responsabilitat” en els atacs executats el 7 d’octubre per Hamas, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats, i va reclamar l’establiment d’un comitè d’investigació per analitzar els errors de seguretat entorn del succés. En la seua nota de dimissió, Haliva va reconèixer que “la Divisió d’Intel·ligència no va estar a l’altura de la tasca que li va ser confiada” i va subratllar que “sabia que juntament amb l’autoritat anava lligada una gran responsabilitat”. L’Exèrcit israelià va explicar que la decisió “compta amb l’aprovació del ministre de Defensa”, Yoav Gallant, i va ressaltar que “Haliva posarà fi a les seues funcions i es retirarà de les Forces de Defensa d’Israel una vegada que el seu substitut sigui nomenat”.

Haliva es converteix d’aquesta manera en el primer alt càrrec polític o militar d’Israel a presentar la dimissió pels errors de seguretat entorn dels atacs executats per Hamas i Jihad Islàmica el 7 d’octubre, que es van veure seguits per una ofensiva israeliana contra la Franja de Gaza que deixa fins a la data prop de 34.100 morts, enmig del temor a l’expansió del conflicte.Per la seua banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va insistir que “no descansarà fins que siguin alliberats” tots els ostatges de Gaza, que estima en 133, en un missatge difós amb motiu de l’inici de la Pasqua jueva.

Una investigació independent no veu llaços entre l’agència de l’ONU a Palestina i Hamas

El president de França, Emmanuel Macron, va criticar, durant una conversa telefònica amb Netanyahu, els seus plans per llançar una ofensiva militar a gran escala sobre la localitat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, i el va avisar que només serviria “per agreujar una situació que ja és catastròfica i per augmentar el risc d’escalada”.En un altre ordre de coses, la policia israeliana va detenir dos suposats terroristes per atropellar a Jerusalem tres persones, que van resultar ferides.D’altra banda, la investigació externa encapçalada per l’exministra francesa Catherine Colonna per examinar la tasca de l’Agència de l’ONU per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient ha conclòs que l’organització té marge de millora en qüestions com neutralitat o transparència, però descarta que Tel-Aviv hagi presentat proves que acreditin els vincles terroristes atribuïts a alguns dels seus treballadors.