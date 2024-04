Els EUA envien a Ucraïna les primeres armes a l'aprovar-se el nou paquet d'ajuda

El Pentàgon va enviar ahir una nova ronda d’ajuda militar a les Forces Armades d’Ucraïna valorada en mil milions de dòlars a penes uns minuts després que el president Joe Biden aprovés finalment el multimilionari paquet d’assistència per a Ucraïna, Israel i Taiwan, i que havia estat bloquejat pel Congrés durant mesos. Aquest nou paquet inclou míssils de defensa aèria, projectils d’artilleria, vehicles blindats i armament antitancs, així com municions i armament més lleuger perquè Ucraïna reforci les seues línies defensives. En el camp de batalla, l’Exèrcit ucraïnès s’enfronta a una intensa pressió de les tropes russes a l’est, on el Kremlin intenta explotar el seu avantatge abans que Kíiv rebi les armes. Per la seua banda, Rússia va detenir el viceministre de defensa Timur Ivanov sota sospita d’acceptar suborn.

Biden també va exigir ahir al Govern israelià que permeti l’entrada a Gaza de la nova ajuda humanitària que els EUA van aprovar enviar. A la zona, l’exèrcit israelià continuava amb els seus bombardejos a Rafah, al sud de la Franja, on es tem que hi pugui haver una incursió militar aviat. A favor de la pau a Europa, un eurodiputat eslovac va deixar anar ahir un colom blanc viu en ple debat del Parlament Europeu.