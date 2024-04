El CIS dona una victòria al PSOE sobre el PP de 9,4 punts després de la carta de Pedro Sánchez

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha difós aquest dilluns una enquesta "flaix" sobre la carta en la qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava que reflexionaria sobre el seu futur polític en la qual situa el PSOE com a guanyador en unes eleccions en les quals trauria 9,4 punts al PP. El mostreig dona la volta a l’últim baròmetre del CIS del mes d’abril, quan els populars guanyaven amb un 33,5 per cent dels vots, després d’escurçar els socialistes l’avantatge i situar-se a un punt del partit liderat per Alberto Núñez Feijóo.

Ara, en un estudi amb una mostra més reduïda de 1.809 entrevistes telefòniques realitzades divendres passat, l’estimació de vot per al PSOE seria del 38,6 per cent dels sufragis, a gran distància d’un PP que es quedaria en el 29,2 per cent. Vox seria la tercera força amb l’11 per cent del vot estimat (10,1 al baròmetre d’abril) i Sumar perdria suport, ja que aquesta enquesta li concedeix un 7,2 per cent quan al baròmetre mensual obtenia el 8,2 per cent.

Podem també rebaixa el seu suport, en caure del 3,1 per cent al 2,6, mentre que els independentistes de Junts seguirien igual, amb l’1,4 per cent, i ERC es deixaria dos dècimes fins l’1,2 per cent. Els partits polítics bascos també perden suports, que en el cas del PNB passen de l’1 per cent al 0,5, i en EH Bildu, del 0,9 per cent al 0,6.