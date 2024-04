Condemnats 4 mossos per agredir i vexar un jove en plena pandèmia

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de fins a set anys de presó per delictes de lesions, detenció il·legal, falsedat documental i contra la integritat moral quatre mossos d’esquadra per la detenció violenta d’un jove xilè que es va saltar el confinament el mes de novembre del 2020, que després van justificar amb un atestat fals.

La sentència condemna dos dels policies a set anys de presó, al tercer a un any per delicte contra la integritat moral i al quart a una multa de 1.080 euros per falsedat documental en l’atestat, i hauran d’indemnitzar el jove amb 14.000 euros per danys i seqüeles. Aquella nit, el jove caminava pel Raval passat el toc de queda i tres dels agents acusats els van parar, però al no respondre a la seua petició a la primera els agents es van posar “agressius”.

Després de la sentència, la conselleria d’Interior de la Generalitat va decidir suspendre de sou i feina els quatre agents. Va detallar que “com que la sentència encara no és ferma, no els poden expulsar”.