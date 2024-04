Mor un nen de 13 anys per l’atac amb una espasa al nord-est de Londres

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un nen de 13 anys ha mort i unes altres quatre persones han resultat ferides per un atac perpetrat aquest dimarts al matí amb una espasa a Hainault, al nord-est de Londres, segons han informat els serveis d’emergència, que han confirmat la detenció del presumpte agressor i han descartat des d’un primer moment la hipòtesi terrorista.

Les primeres alertes van saltar poc abans de les 7.00 (hora local), després que un vehicle irrompés en una propietat. Segons la Policia, el sospitós, de 36 anys, va ferir dos agents de les forces de seguretat i tres civils, entre qui figura el menor que ha acabat perdent la vida.

Una portaveu policial, Lisa Bell, ha explicat davant dels mitjans que no corre perill la vida de cap dels altres quatre ferits, encara que els agents han hagut de ser intervinguts quirúrgicament.

Ja des d’un primer moment, un altre responsable de la Policia, Ade Adelekan, va descartar la presència de sospitosos addicionals i va dir que "aquest incident no sembla estar relacionat amb el terrorisme", una cosa que han anat ratificant les autoritats en successives declaracions.

Queden sense aclarir, tanmateix, els motius que haurien portat al sospitós a perpetrar la seua acció. La Policia ha demanat "paciència" als ciutadans a l’espera que avancin les investigacions i es puguin oferir "respostes" clares a les preguntes que segueixen sobre la taula.

Condolences polítiques

El primer ministre, Rishi Sunak, ha lamentat l’ocorregut i ha expressat el seu suport a les víctimes, emfatitzant l’"extraordinària valentia" de la Policia. "Aquesta violència no té cabuda als nostres carrers", ha proclamat en un missatge publicat a la xarxa social X.

El ministre de l’Interior, James Cleverly, ha demanat a la població que no "especuli" i faciliti a les autoritats qualsevol pista que pugui ser rellevant. També ha volgut aplaudir el paper de les forces de seguretat, igual com l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, que ha reconegut la tasca del personal que "va córrer cap al perill per protegir-ne d’altres".