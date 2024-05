Admet que va asfixiar la seua dona i li demanen presó permanent

Un home acusat d’assassinar la seua exdona l’abril del 2022 a Almonacid de Toledo i atropellar posteriorment el seu cadàver per simular un accident, va admetre ahir durant la primera jornada del judici que la va asfixiar amb força després que ella s’adrecés cap a ell per atacar-lo i que la va atropellar amb el cotxe per simular un accident. El Ministeri Fiscal demana presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i 15 anys de presó per un delicte d’agressió sexual.