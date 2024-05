El Senat votarà la llei d'amnistia després de les eleccions catalanes

El Senat, on el PP té majoria absoluta, votarà el dimarts 14 de maig, dos dies després de les eleccions catalanes que se celebren aquest diumenge, el veto a la llei d’amnistia. Segons van confirmar fonts populars, el seu sentit en la votació serà el de vetar la proposta, que posteriorment haurà de tornar al Congrés, on el Govern central i els seus socis parlamentaris l’aprovaran de manera definitiva sense canvis.

La ponència de la comissió que està tramitant la norma a la Cambra Alta aprovarà dijous el seu dictamen partint de l’informe dels lletrats, que denuncien inconstitucionalitat de la norma i els drets que “entren en conflicte amb l’arquitectura jurídica” de la Unió Europea. “Intentem evitar l’aplicació d’una llei que és una amnistia arbitrària que vulnera els principis constitucionals d’igualtat i solidaritat”, va assegurar el senador del PP Antonio Silván, que va afirmar que la llei s’ha gestionat com una “reforma constitucional encoberta”.La proposició de llei d’amnistia, que va pactar el PSOE amb les formacions independentistes per a la investidura de Pedro Sánchez, va arribar al Senat el passat 15 de març amb el tràmit d’urgència després de ser aprovada pel Congrés. Tanmateix, la reforma del Reglament de la Cambra Alta, impulsada pel PP, va donar potestat a la mesa per eliminar la via d’urgència d’aquesta norma, de manera que l’amnistia ha passat pel Senat com un text ordinari. D’aquesta manera, el termini màxim de tramitació s’ha estès fins al màxim de dos mesos permès, per la qual cosa el Senat disposa fins al 16 de maig per votar-la en el ple.

Per la seua part, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat una mobilització el 26 de maig a Madrid contra l’amnistia, la “política de falòrnies” de Pedro Sánchez i la “sospita de corrupció” que, segons el seu parer, pesa sobre el Govern central, el PSOE i l’entorn del president, en al·lusió a la seua esposa, Begoña Gómez, que està sent investigada per presumpte tràfic d’influències. La protesta se celebrarà en plena campanya per a les europees, que arranca la mitjanit del 23 de maig.