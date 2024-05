Sindicats de Mossos alerten que Interior "podria no estar tramitant" denúncies per la llei mordassa

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Sindicat SAP-Fepol i el Sindicat de Mossos d'Esquadra, SME-Fepol, han denunciat que Interior no estaria tramitant gran part de les denúncies que la policia aixeca per incompliments de la llei mordassa. Els sindicats han recordat que amb el nou decret del cos la gestió d'aquests expedients ha quedat en mans dels Serveis Territorials d'Interior i han advertit que tenen constància que "el volum de gestió de les actes aixecades seria baix o inexistent". Per això, han presentat una Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública per revisar aquests procediments. Han considerat els fets "d'extrema gravetat" perquè significaria que "haurien quedat sense sancionar conductes contràries a llei".

Els sindicats han avisat que "de resultar certes aquestes informacions suposaria que una quantitat indeterminada de conductes observades pels efectius policials i denunciades amb l'aixecament de les respectives actes, estarien quedant arxivades per haver prescrit, sense que finalment aquell comportament hagués estat sancionat". En aquest sentit, han advertit que s'estaria enviant un missatge "perillós" a les persones infractores en particular i a la societat catalana en general.