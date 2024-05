Sánchez compareixerà al Congrés el 22 de maig per donar explicacions sobre la seua dona

detail.info.publicated efe

El president del Govern, Pedro Sánchez, compareixerà en el ple del Congrés dimecres vinent, 22 de maig, per explicar els negocis de la seua dona, Begoña Gómez, i contestar a les acusacions del PP sobre un possible conflicte d’interessos.

Així ho ha aprovat la Junta de Portaveus reunida aquest dimarts en el Congrés que ha acceptat la proposta de Sánchez de comparèixer a la Cambra Baixa per donar compte de l’últim consell europeu i d’altres assumptes com les relacions amb Gibraltar i el reconeixement de Palestina.

La compareixença de Sánchez la propera setmana es produeix després que el PP li hagi sol·licitat en diverses ocasions que expliqués els negocis de la seua dona amb el grup Globalia i les suposades relacions de Begoña Gómez amb el rescat públic d’empreses com Air Europa.

"No tenim res a ocultar i el president del Govern menys", ha recalcat el portaveu del PSOE en el Congrés, Patxi López, en la roda de premsa en la qual ha anunciat que Sánchez acudeix al Congrés per respondre també la petició del PP per explicar la seua última gira per Polònia, Noruega i Irlanda a fi de trobar suport europeu al reconeixement de l’Estat palestí.

"I perquè parlin del que segons ells té a veure amb un conflicte d’interessos que diuen que afecta al partit i a l’entorn del president del Govern", ha assenyalat també.

D’aquesta forma, Sánchez anirà al Congrés gairebé un mes després que decidís prendre cinc jornades de reflexió per decidir si continuava al capdavant de l’Executiu davant de la qual cosa considera una campanya d’assetjament contra ell i contra la seua esposa.

Una notícia que es va conèixer el dia en què un jutjat de Madrid va obrir diligències d’investigació contra Begoña Gómez per la suposada comissió de delictes de tràfic d’influències i corrupció en els negocis després d’una denúncia de Mans Netes.

Després que Sánchez decidís continuar com a president del Govern i instar a una "regeneració democràtica" el PP també li va demanar explicacions en el Congrés.

La setmana passada Sánchez havia sol·licitat comparèixer a petició pròpia per donar compte de l’última reunió extraordinària del Consell europeu i de l’acord d’Espanya amb Gibraltar, tanmateix s’han acumulat totes les peticions pendents a què ha estat donat suport pel PSOE i la resta de socis parlamentaris.

El portaveu del PSOE a la Cambra Baixa ha instat els populars a moderar el seu discurs en aquest pròxim debat i a girar cap a una intervenció "constructiva" encara que ha dit que "no espera gaire".

"Qualsevol cosa de la seua estratègia política lamentable. Jo creia que vivia en un país que calia demostrar amb proves la culpabilitat i no la innocència", ha puntualitzat López en roda de premsa.