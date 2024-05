L'acusada del segrest d'un nadó a Bilbao admet els fets

La dona acusada d’emportar-se a un nounat de l’Hospital de Basurto, a Bilbao, el 2022, va reconèixer ahir els fets en el judici a l’Audiència Provincial de Biscaia, en el qual va demanar perdó als pares i va dir que no era la seua “intenció”, ja que no “hi era tota”. La dona s’enfronta a una petició de presó de fins a 7 anys. D’altra banda, el nadó trobat sense vida diumenge en un carrer de Madrid encara tenia el cordó umbilical i hauria mort per asfíxia.